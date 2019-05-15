台商用AI養豬 還能讓母豬坐月子

2019-05-15 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



用AI（人工智慧）養豬不僅只有大陸網路公司阿里巴巴，台灣上市公司、全球最大砷化鎵穩茂半導體，位於江蘇淮安漣水的子公司全穩生技農業，所飼養的豬都已釘上RFID電子耳標，7月廠房擴建完工後，所有豬隻都可以吹上空調、聽音樂，母豬生產後還享有坐月子的待遇。

全穩生技農業科技執行董事張覺前表示，漣水廠的豬糞已經可以透過自動刮除機，就可以被刮出豬圈，乾濕分離，經過發酵就變成天然有機肥料、沼氣，而豬隻尿液，全程採用半導體汙水處理技術，並透過薄膜透析的方法循環利用。

張覺前指出，透過RFID電子耳標，已經可以在生豬養殖階段，監測每一頭豬的生長全過程，吃過什麼飼料、打過什麼疫苗、得過哪些疾病，每一個生產環節都是可監控的。

智慧化農牧專家系統已使生豬養殖產業進入物聯網高科技時代，在全穩生技農業的豬廠，每頭豬出生70個小時內就被打上RFID電子耳標，施打疫苗、斷奶、轉場、保育、育肥、出售，每個作業流程都透過大數據進行智慧化管理，且全程可追溯。

根據全穩生技農業科技設計，每頭肉豬將享有1.1平方公尺獨立空間，母豬懷孕後不侷限在狹窄空間，而是可以四處走動，預防疾病感染，每隻豬的獨立空間都是負壓豬舍。