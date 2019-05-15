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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

大陸4月工業、消費和投資均遜預期 經濟回穩基礎仍不牢

2019-05-15 12:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸官方今天發布的4月總體經濟數據全面遜預期，為金融市場潑下一盆冷水。4月規模以上工業增加值銳降至5.4%，較3月大幅下滑3.1個百分點；消費增速降至7.2%的近16年低點，1至4月固定資產投資增速也下跌至6.1%。

路透報導，被寄予厚望的基建投資增速持平，製造業投資延續下滑，只有房地產投資依然韌性十足，為整體固定資產投資增速帶來支撐。數據表明，3月經濟數據的亮麗表現可能只是曇花一現，4月數據開始回歸真實。

大陸經濟回穩的基礎並不牢固，仍面臨較大下行壓力。加上中美貿易談判風雲突變，給外需帶來極大不確定性，分析人士認為，大陸宏觀政策仍需要保持定力，政策仍需持續發力，逆週期調節政策需要在穩增長與防風險之間尋找艱難的平衡。

大陸國家統計局發布的數據顯示，4月全國城鎮調查失業率為5%，低於5.5%左右的全年預期目標和3月的5.2%；31個大城市城鎮調查失業率為5%，也低於3月的5.1%。

其它數據還包括規模以上工業增加值年增5.4%、社會消費品零售總額年增7.2%、1至4月固定資產投資年增6.1%、1至4月民間投資年增5.5%。4月工業、投資和零售比3月分別增長0.37%、0.45%和0.47%。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，工業投資得不到需求面支持回落較快；基建投資走穩，但後續走勢並不樂觀；工業增加值回歸均值，反映第一季經濟走穩的基礎並不牢固，第二季仍舊面臨較大的下行壓力。

王軍認為，大陸經濟下行壓力猶存，政策仍需持續發力，逆週期調節政策需要在穩增長與防風險之間尋找艱難的平衡。

首創證券研發部總經理王劍輝指出，4月的數據顯示季節性正常回落，說明第一季表現強勁還是暫時現象，第二季也會延續前期回落放緩趨勢。穩定經濟還需要更多的努力，官方之前推動一些支持性的政策，可能還不能收得太快，需要有所過渡和延續，保證經濟回穩。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，主要數據降得都比較明顯，3月數據比較好，可能是個短期的現象，經濟運行回穩的基礎並不牢固。無論是生產、消費下降都很明顯，整個經濟增長壓力還是比較大。宏觀政策還是要穩增長，特別是穩內需還是非常有必要。

大陸國家統計局發布，4月規模以上工業增加值為5.4%。中新社資料照
大陸國家統計局發布，4月規模以上工業增加值為5.4%。中新社資料照
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