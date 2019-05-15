二線城市帶動 大陸土地市場復甦

2019-05-15 04:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



一反年初的低迷之態，4月份以來，中國大陸主要城市土地市場復甦，不少房企在土地市場爭搶激烈，多個二線城市土地成交的回暖帶動市場升溫。

中新社報導，江蘇省縣級市江陰10日舉行土地拍賣，其中三宗宅地成交樓面價均達到每平方公尺1萬元（人民幣，下同）左右，創下當地樓面價新高。8日，天津、蘇州、濟南等多地舉行土地出讓，多宗地塊爭搶激烈拍出高溢價。

此前，4月30日，南京成交9宗地，成交總價達76億元；合肥也在4月下旬連續兩天集中成交25宗地，總「賣地」收入超過210億元，多個地塊溢價率超過100%。4月23日，武漢一次性掛牌出讓10宗土地，土地出讓收入超過228億元。

中原地產研究中心發布的數據顯示，中國大陸二線城市土地市場近期持續升溫。今年以來，中國大陸50個大中城市「賣地」收入達1.22兆元，同比上漲1.2%。這是50城土地出讓收入年內首次實現同比上漲。其中，4月份二線城市合計「賣地」收入達2933億元，創下近2年新高。其中，武漢、杭州、蘇州、合肥、溫州、寧波、鄭州等熱點城市土地市場持續活躍。

中指研究院監測的300城市土地市場交易信息顯示出同樣的趨勢。中指研究院數據顯示，4月份，中國大陸300個城市共成交土地1830宗，環比增加22%，同比增加18%，其中，宅地成交量環比上揚近三成。土地出讓金增長明顯，4月份，中國大陸300個城市土地出讓金總額為4007億元，環比增加40%，同比增加48%。

其中，二線城市土地市場最為活躍。4月份，二線城市土地出讓金為2641億元，環比增加43%，同比增加81%；成交土地面積3139萬平方公尺，環比增加14%，同比增加15%。

克而瑞研究中心發布的數據也反映出4月份土地市場熱度上升。中原地產首席分析師張大偉表示，今年前兩個月，中國大陸土地市場總體低迷，但隨著春節後信貸市場增量增加，房企融資難度降低，部分城市4月份以來土地市場出現復甦跡象。