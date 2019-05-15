大陸汽車產銷 4月降幅比擴大

2019-05-15 04:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國汽車工業協會13日透露，今年1月至4月中國大陸汽車產銷降幅比1月至3月略有擴大。預計中國大陸汽車產銷在今年7月至8月將會有所反轉。

中新社報導，今年1月至4月中國大陸汽車產銷838.86萬輛和835.33萬輛，同比下降10.98%和12.12%，與1月至3月相比，降幅分別擴大1.17個百分點和0.80個百分點。其中，乘用車產銷同比下降13.56%和14.65%。

進入4月，中國大陸汽車行業繼續承受較快下降的壓力，行業產銷整體下降的趨勢沒得到有效緩解，當月汽車產銷環比和同比均呈較快下降。

據分析，目前中國大陸汽車市場低迷的主因是消費信心不足，由於對大陸當局刺激消費政策的期待，消費者觀望情緒明顯。但是，隨著大陸當局推出減稅、降費等政策的逐步落地，基建投資對消費市場的促進作用將逐步顯現，故此中國汽車工業協會對全年的汽車市場穩定發展充滿信心。

值得一提的是，中國大陸新能源汽車發展依然迅猛。1月至4月，中國大陸新能源汽車產銷分別完成36.76萬輛和36萬輛，比上年同期分別增長58.47%和59.79%。其中，純電動汽車產銷比上年同期分別增長66.05%和65.20%，插電式混合動力汽車產銷比上年同期分別增長36.32%和43.66%。

截至2019年4月，中國大陸電動汽車充電基礎設施促進聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁39.1萬台，2019年4月較2019年3月公共類充電樁增加7464台。從2018年5月到2019年4月，月均新增公共類充電樁約10748台，2019年4月同比增長49.2%。