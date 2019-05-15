大陸個人商業養老金 潛力看漲

2019-05-15 04:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



全球管理諮詢公司麥肯錫14日在北京發布的一份報告顯示，當前中國大陸整體社會養老儲蓄缺口大，個人養老需求日趨多元，在「三支柱」養老金體系中，第三支柱的個人商業養老金顯示出爆發式增長潛力。

中新社報導，報告顯示，中國大陸老年撫養系數將由2000年的9.9（平均9.9個勞動力供養一個老人），下跌至2020年的5.8以及2050年的2.3。當前，中國大陸的「三支柱」養老金體系主要依賴第一支柱國家基本養老保險。

報告稱，據人社部數據，截至2017年年底，大陸國家基本養老保險存量資產約為4.4兆元（人民幣，下同），占比逾七成，但其替代率（勞動者退休時，領取的養老金與退休前工資收入的比率）不足50%，且其面臨政府負擔加重，收入放緩、支出加快等挑戰。第二支柱由企業年金和職業年金構成，存量約1.6兆元，占比約三成。第三支柱的個人商業養老金則剛剛起步，占比微乎其微。

麥肯錫認為，中國大陸養老體系發展不均衡，以第二、第三支柱為主的商業養老體系亟待快速均衡發展。未來銀行和保險公司將在中國大陸養老體系中發揮更為重要的作用。

從第二支柱來看，目前大陸的企業年金資產規模約1.2兆元，以大型企業客戶為主，占GDP的1.6%，與發達國家相比差距依然很大。而且大陸企業年金覆蓋率較低，僅限於大型國企。受制於經濟承受能力，民營企業和中小企業加入企業年金機會較小。

報告認為，近兩年職業年金的全面改革落地，在民營經濟進一步鬆綁減負的大環境下，預計未來幾年，第二支柱會有穩定的增長但潛力有限，將逐步走向繳納和支取平衡的狀態。相比之下，第三支柱個人商業養老金則顯示出爆發潛力。

麥肯錫全球董事合夥人、麥肯錫中國區保險諮詢業務負責人畢強表示，根據國際經驗及具體國情，監管機構可從完善制度設計、引導開放創新、嚴守風險底線這三方面推進，支持個人商業養老金的快速健康發展。此外，外資加速入局中國大陸市場，將帶來國際領先經驗和理念，有利於行業健康多元發展。