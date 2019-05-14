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人行外匯占款連續9個月下滑

2019-05-14 18:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

中國人民銀行（大陸央行）今天公布的金融機構人民幣信貸收支表顯示，4月央行外匯占款數額為21.2528兆元人民幣，比3月減少8.61億元。這也是外匯占款連續9個月下降。

華爾街見聞報導，值得注意的是，從2018年10月到今年2月，央行外匯占款下降幅度處於收窄狀態。但從3月開始的連續兩個月，央行外匯占款月度下降金額開始擴大。4月比3月減少8.61億元。

外匯存底和外匯占款的變化，往往被作為觀察央行是否干預匯市的參考。

人行之前公布的最新外匯存底數據顯示，大陸4月外匯存底為3兆949.5億美元，比3月減少38億美元，結束5連升，且低於預期的3兆1,000億美元。

分析認為，在當前外匯收支基本平衡的背景下，外匯占款減少金額並不大，這可能說明人行基本上退出常態式干預，也顯示外匯市場供求基本平衡。

國家外匯管理局發言人王春英之前表示，今年以來，儘管外部環境不平衡、不確定因素較多，但大陸經濟延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，向好的趨勢逐步顯現。大陸外匯市場運行更趨平穩，主要管道跨境資金流動狀況進一步改善，為外匯存底規模穩定提供堅實基礎。

前外匯管理局國際收支司司長、CF40高級研究員管濤表示，外匯市場通常處於多重均衡狀態下，即在給定的基本面因素下，當市場情緒偏多時，會選擇性地相信好的消息，導致匯率過度上漲；當市場情緒偏空時，會選擇性地相信壞的消息，導致匯率過度下跌。

他進一步表示，未來對大陸外匯市場的短期影響，將是多空交織、事件驅動，即一會兒出好消息，匯率走強；一會兒出壞消息，匯率走弱。

外匯占款是指本國央行收購外匯資產而相應投放的本國貨幣。由於人民幣是非自由兌換貨幣，外資引入後，需兌換成人民幣才能進入流通使用，官方為了外資換匯需要投入大量資金，需要官方用本國貨幣購買外匯，因此增加貨幣供給，從而形成外匯占款。

央行口徑外匯占款，是人行向商業銀行等機構購買外匯形成的人民幣投放，是一個餘額的概念，市場一般更關注外匯占款的月度變動。

外匯存底和外匯占款的變化，往往被作為觀察央行是否干預匯市的參考。中新社資料照
外匯存底和外匯占款的變化，往往被作為觀察央行是否干預匯市的參考。中新社資料照
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