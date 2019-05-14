大陸向WTO建議4項領域改革

2019-05-14 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸商務部官網今（14）日公告，13日向世界貿易組織提交《中國關於世貿組織改革的建議文件》，中方認為，世貿組織改革的行動領域主要有四個領域，包括增強多邊貿易體制的包容性。

大陸建議，世貿組織（WTO）改革的行動領域主要有四個領域：一是解決危及世貿組織生存的關鍵和緊迫性問題；二是增加世貿組織在全球經濟治理中的相關性；三是提高世貿組織的運行效率；四是增強多邊貿易體制的包容性。

當前，世界經濟格局深刻調整，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇波折，多邊貿易體制的權威性和有效性受到嚴重挑戰。在此背景下，大陸支持對世貿組織進行必要改革，幫助世貿組織解決當前危機、回應時代發展需要。

中方認為，多邊進程是推動貿易投資自由化便利化的最佳渠道。與此同時，面對新一輪科技革命和數字經濟變革帶來的機遇和要求，也應以開放、透明、包容、務實、靈活的方式，建立回應時代發展和業界需求、充分考慮成員發展階段和能力水平的國際貿易投資規則。

完善貿易救濟領域的規則，其中，包括補貼政策。陸方指出，應當進一步澄清和完善世貿組織補貼、反補貼與反傾銷相關規則，防止貿易救濟措施濫用和誤用，消除歧視性規則和做法，維護發展中成員、中小企業和公共利益，從而更好地落實世貿組織相關協定的基本精神，維護自由貿易和公平競爭環境。

對此大陸建議作法：第一，恢復不可訴補貼並擴大範圍。第二，澄清並加嚴反傾銷價格比較相關規則，改進日落復審規則，探索反規避統一規則。第三，澄清和改進補貼認定、補貼利益確定、可獲得事實等補貼和反補貼相關規則，防止反補貼措施濫用。第四，改進反傾銷反補貼調查透明度和正當程序，加強效果和合規性評估。第五，給予發展中成員、中小企業和公共利益更多考慮。