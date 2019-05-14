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華為、三星侵權案和解

2019-05-14 15:10聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸央視報導，據廣東省高級人民法院獲悉，華為技術有限公司與三星（中國）投資有限公司在涉及標準必要專利的侵權糾紛系列案中達成全球和解，就全球範圍內的標準必要專利交叉許可問題達成框架性的《專利許可協議》。

雙方在全球範圍內提起的訴訟案一併解決，並已於近日陸續啟動各有關案件的撤訴等後續工作。2011年以來，華為公司和三星公司就專利交叉許可問題進行多輪談判，但一直未取得實質性進展。此後，雙方先後在大陸和其他國家分別提起訴訟共40多件。

2018年1月11日，深圳中院對其中兩件專利侵權糾紛案件依法作出一審判決，認定三星公司在大陸生產、銷售的4G智能終端產品侵犯華為公司的兩項專利權。三星公司不服，向廣東高院提起上訴。二審期間，經廣東高院多次主持調解，華為公司和三星公司在專利技術許可談判中取得重大進展。

不久前，雙方在廣東高院的主持下達成調解協議，雙方均同意按照《專利許可協議》履行相關約定，並妥善解決訴訟爭端。

5月初，據市場調查公司Stratige Analytics(SA)的調查結果顯示，三星電子在第1季的全球智慧手機市場出貨量為7,180萬台，市場占有率為21.7%，排名第一，不過發貨量比去年同期的7,820萬台減少8%； 排名第二的是出貨量為5,910萬台的華為，值得一提的是華為去年同期的出貨量只有3,930萬台，現在年增幅度高達30%，市占率也從去年的11.4%增至17.9%。蘋果公司排名第三，今年第1季全球出貨量為4,310萬台，相比於去年的5,220萬台，市占率從15.1%下降到13%。

華為技術有限公司與三星（中國）投資有限公司在涉及標準必要專利的侵權糾紛系列案中達...
華為技術有限公司與三星（中國）投資有限公司在涉及標準必要專利的侵權糾紛系列案中達成和解。照片／鳳凰科技網
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