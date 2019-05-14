華為、三星侵權案和解

2019-05-14 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸央視報導，據廣東省高級人民法院獲悉，華為技術有限公司與三星（中國）投資有限公司在涉及標準必要專利的侵權糾紛系列案中達成全球和解，就全球範圍內的標準必要專利交叉許可問題達成框架性的《專利許可協議》。

雙方在全球範圍內提起的訴訟案一併解決，並已於近日陸續啟動各有關案件的撤訴等後續工作。2011年以來，華為公司和三星公司就專利交叉許可問題進行多輪談判，但一直未取得實質性進展。此後，雙方先後在大陸和其他國家分別提起訴訟共40多件。

2018年1月11日，深圳中院對其中兩件專利侵權糾紛案件依法作出一審判決，認定三星公司在大陸生產、銷售的4G智能終端產品侵犯華為公司的兩項專利權。三星公司不服，向廣東高院提起上訴。二審期間，經廣東高院多次主持調解，華為公司和三星公司在專利技術許可談判中取得重大進展。

不久前，雙方在廣東高院的主持下達成調解協議，雙方均同意按照《專利許可協議》履行相關約定，並妥善解決訴訟爭端。