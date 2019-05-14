陸官媒：人幣匯率短期承壓 不會持續大幅貶值

2019-05-14 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）旗下《金融時報》今（14）日刊文指出，外部環境變化對市場情緒造成較大影響，人民幣匯率短期承壓，但預計不會出現持續大幅貶值。

內文稱，伴隨中美經貿談判出現波折，人民幣貶值壓力加大。上周（5月6日至10日），全周人民幣對美元即期匯率貶值752個基點，累計下挫1.1%，周跌幅創近10個月最大。中國外匯交易中心最新計算的2019年5月10日CFETS人民幣匯率指數為94.79，較此前一周下跌0.84%。

「近期人民幣貶值主要是市場力量驅動的結果。」民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，對上周人民幣貶值情況進行分析後可發現，中間價向升值方向貢獻451個基點，收盤價向貶值方向貢獻1203個基點。可見，本輪貶值的主要驅動力仍是市場力量，而不是政策因素。

解運亮分析稱，從收盤價與中間價的月度平均價差來看，5月以來達240個基點，次於2015年「8·11匯改」啟動當月（334個基點），不過超過了2018年6月至10月中美貿易摩擦升級時的水平（最高為124個基點）。這表明，從市場力量來看，當前人民幣仍然面臨貶值壓力。

解運亮表示，目前外匯市場預期人民幣貶值的幅度並不高。人民幣無本金交割遠期合約（NDF）顯示，離岸市場預期1年後人民幣匯率水平為6.87至6.88，在當前匯率基礎上貶值幅度在500個基點以內，貶值預期處於「8·11匯改」以來的低位。