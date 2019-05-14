陸官媒：人幣匯率短期承壓 不會持續大幅貶值
中國人民銀行（大陸央行）旗下《金融時報》今（14）日刊文指出，外部環境變化對市場情緒造成較大影響，人民幣匯率短期承壓，但預計不會出現持續大幅貶值。
內文稱，伴隨中美經貿談判出現波折，人民幣貶值壓力加大。上周（5月6日至10日），全周人民幣對美元即期匯率貶值752個基點，累計下挫1.1%，周跌幅創近10個月最大。中國外匯交易中心最新計算的2019年5月10日CFETS人民幣匯率指數為94.79，較此前一周下跌0.84%。
「近期人民幣貶值主要是市場力量驅動的結果。」民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，對上周人民幣貶值情況進行分析後可發現，中間價向升值方向貢獻451個基點，收盤價向貶值方向貢獻1203個基點。可見，本輪貶值的主要驅動力仍是市場力量，而不是政策因素。
解運亮分析稱，從收盤價與中間價的月度平均價差來看，5月以來達240個基點，次於2015年「8·11匯改」啟動當月（334個基點），不過超過了2018年6月至10月中美貿易摩擦升級時的水平（最高為124個基點）。這表明，從市場力量來看，當前人民幣仍然面臨貶值壓力。
解運亮表示，目前外匯市場預期人民幣貶值的幅度並不高。人民幣無本金交割遠期合約（NDF）顯示，離岸市場預期1年後人民幣匯率水平為6.87至6.88，在當前匯率基礎上貶值幅度在500個基點以內，貶值預期處於「8·11匯改」以來的低位。
興業研究報告稱，本輪市場情緒受消息面影響的程度弱於2018年6月，美元對人民幣上行的速率相對可控。平安證券研報稱，回顧2019年年初以來的人民幣對美元匯率走勢，一波三折。年初至2月底，人民幣對美元匯率由6.86攀升至6.69，升值2.5%；4月中旬至5月上旬，人民幣對美元匯率從6.70貶值至6.79，貶值約1.5%。
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