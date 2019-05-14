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A股納入MSCI權重翻倍 增18檔創業板股

2019-05-14 10:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

明晟指數公司（MSCI）今（14）日公布，將把現有A股的納入因子提高一倍，即從5%提高至10%。26檔中國A股，包含18檔創業板股票將加入MSCI中國指數。至此，中國A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中分別占5.25%和1.76%。

上證報報導，MSCI公告MSCI中國A在岸指數（MSCI China A Onshore Indexes）調整， 和MSCI中國所有股票指數（MSCI China All Shares Indexes）在內的指數調整，所有變動將在2019年5月28日收盤後實施。

具體來看，本輪成份股調整中，創業板成為重頭戲。MSCI中國A股指數 （MSCI China A Indexes）新增26家，其中18家創業板標的，無剔除，合計包括264家成份股，納入因子將從0.5提升至0.1；另外，MSCI中國A股中盤指數了新增29家並剔除5家，合計納入了173家成份股。

中證網報導，MSCI中國A股在岸指數新增109家標的，其中最大成分股包括溫氏股份，寧德時代，邁瑞醫療，剔除了廣州發展、皖新傳媒和三星醫療；另外，MSCI中國A股在岸小盤指數（MSCI China A Onshore Small Cap Index），有巨量調整，吸納503家成分股，剔除了49家，大部分系合格的創業板標的。

MSCI中國所有股票指數新增66家標的，最大標的包括溫氏股份、寧德時代和邁瑞醫療，剔除10家；MSCI中國全指數中小盤包括522家新增和46家剔除，大部分也是合格的創業板標的。

「估算本次擴容可能帶來約人民幣1,600億元增量資金，其中約20%為被動資金。」瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，被動資金配置會在最新指數權重生效（5月29日）前一個交易日收盤前或生效前一段時間內配置A股。主動資金則相對靈活，會根據市場的情況和相關個股的情況靈活擇時。已有部分主動資金提前布局此輪MSCI提高納入A股比例。

從互聯互通市場運行趨勢來看，近期北上資金加速撤離。剔除佛誕日假期，滬、深股通上周內四個交易日合計淨賣出超過人民幣174億元，已創下了今年以來單周最高紀錄，也創下滬港通開通來單周淨賣出次新高水平。

MSCI中國A股指數 （MSCI China A Indexes）新增18家創業...
MSCI中國A股指數 （MSCI China A Indexes）新增18家創業板標的名單。照片／上證報
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MSCI中國A股指數 （MSCI China A Indexes）新增26家，其...
MSCI中國A股指數 （MSCI China A Indexes）新增26家，其中18家創業板標的，無剔除，合計包括264家成份股。照片／券商中國
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