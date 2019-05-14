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高新技術交易會 年底在深圳舉辦

2019-05-14 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第21屆中國國際高新技術成果交易會將於今年11月13日至17日在深圳舉辦，將突出創新引領、開放合作等六大特點。

新華社報導，高交會組委會副主任兼秘書長、深圳市副市長王立新表示，第21屆高交會將以「共建活力灣區，攜手開放創新」為主題，安排有展覽、論壇、專業技術會議、配套活動、分會場和海外分會等六大方面內容。預計展覽面積將超過10萬平方米，展商數量約3000家，將吸引超過100個國家和地區的觀眾參觀。

第21屆高交會將突出粵港澳大灣區建設、創新引領、開放合作、創新能力、創新效能、品牌影響力等六大特點。在國際化、專業化、便利化、高水平方面下功夫，匯聚創新資源。重點展示新一代信息技術、節能環保、光電顯示、智慧城市、航空航天等高科技前沿領域的先進產品和技術。

王立新表示，本屆高交會將集中展示國內外高科技前沿領域的關鍵技術、核心技術、尖端技術在經濟社會各領域的廣泛應用，邀請一大批熱點領域的海內外領軍企業參展，彰顯「行業風向標」的功能，目前已有數百家海內外知名企業報名參加。

作為高交會的重要內容和高交會實施國際化戰略的重要舉措，第21屆高交會海外分會將於今年6月在愛爾蘭、塞爾維亞和克羅地亞舉辦，海外分會各項籌備活動正緊密進行。

自1999年以來，高交會已連續舉辦了20屆，被譽為「中國科技第一展」，在提升科技創新能力、深化創新開放合作、促進創新成果轉化、營造良好創新環境等方面發揮了重要作用。

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