廣西憑祥海關 簽發原產地證明激增

2019-05-14 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西南寧海關隸屬憑祥海關表示，今年一季度以來，該關審核簽發各類原產地證書1.88萬份，同比增長16.61%。簽證金額達3.58億美元。其中，簽發中國—東盟自由貿易區原產地證突破1.87萬份，占總量的99%以上。

中新社報導，原產地證書是出口貨物在進口方享受關稅減免的法定憑證，在國際貿易中有「紙黃金」的美譽。南寧海關關稅處副處長陳爵桓表示，原產地證優惠政策有效幫助企業節約了出口成本，提升產品的國際競爭力，助推企業走出去拓展國際市場。

廣西憑祥與越南一市三縣接壤，邊境線長97公里，是廣西口岸數最多、種類最全、規模最大的邊境口岸城市，也是中國通往越南乃至東盟國家最便捷的陸路大通道。隨著廣西憑祥口岸作為國際陸海貿易新通道戰略節點的功能逐漸增強，東盟市場吸引國內眾多企業紛至沓來，貿易形勢發展良好。

為促進外貿企業發展，憑祥海關及時、準確地瞭解企業訴求，進一步優化原產地簽證管理模式，深度挖掘出口企業優惠政策利用空間，指導企業充分利用產地證，提高簽證率。目前，該關簽發產地證涵蓋貨物品種近1000種，簽證品種覆蓋範圍不斷擴大，除了原簽證量比較大的農副產品、水果等以外，勞動密集型產品如服裝、日用五金、百貨以及汽車零配件等工業產品的簽證比重不斷增加。

2018年，憑祥海關審核簽發各類原產地證書6.12萬份，簽證金額10.89億美元，其中，中國—東盟自由貿易區原產地證簽證量占總量的99%以上。按照相關貿易協定給予的關稅優惠，累計為企業減免關稅約5000萬美元。