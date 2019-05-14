台青：南京浦口像台北內湖

2019-05-14 02:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ╱江蘇南京報導



台胞黃先生（右坐者）在南京市政府台胞單一服務窗口申請南京市交通卡。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 伊諾光點創夢基地總經理錢振漢昨（13）日說，南京浦口高新區很像台北內湖區，「歡迎擁有國際文化創意、工業與智慧設計、生命健康等領域創業。」

鑑於大陸多地創業基地進駐的台青是抱持「騙補、騙政策」心態，錢振漢要求，進駐創業基地的台青，必須具有募集資金實到一半以上、第一年就要有營收兩大條件。

為吸引台青進駐，南京浦口高新區台辦副主任熊偉表示，於2016年推出為期半年的生活補貼，凡是入駐的台灣青創團隊，每人每月人民幣5000元，一個團隊限額三名，總計半年共人民幣9萬元。

伊諾光點創夢基地總經理錢振漢。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

錢振漢曾於2014年8月，擔任南京青奧會國際媒體推廣專案負責人，南京青奧會結束後，2016年落戶南京，創辦伊諾光點創夢基地。

進駐創夢基地還有寰宇力馳體育文化有限公司，是一家透過引進國際專業品牌，打造境內親子體育服務平台，該公司總經理謝博丞指出，公司曾舉辦過戈壁賽校友到台灣交流，今年營收目標要達成人民幣1億元。

曾在2000年起幫台灣的政府做高階音樂培訓的唱片製作人的江亦帆，去年到南京創業後，把引進自己研發的音樂教學系統，並專注在兒童教育，今年已招收90名學生、一間音樂教室，預計到年底擴充到三間，營收達到人民幣250萬。

南京市鼓勵台灣青年前往創業，除了落實國台辦惠台31條措施、江蘇省76條措施、南京市75條措施等各項惠台措施，並公布辦法、政策，在創業場所、資金、融資、人才、服務獎勵等方面給予支持。

南京市台辦於2018年9月20 日起，在市政務服務中心開設台胞單一服務窗口，受理台籍青年「金陵試飛計畫」申請，對到南京實習3個月以上的台灣大學生提供往返交通補助人民幣1000元，並受理台青「金陵孝親計畫」申請。

昨天到市政務服務中心申請交通卡的台胞黃先生表示，南京交通卡只要登記台胞證就可以申請，而且是300多座城市都可以通用，相當方便。

南京市台商投資保護和促進服務中心趙崗指出，截至目前有3名台胞享受金陵試飛計畫補助、4人享受金陵孝親計畫補助、超過 500 名台胞領取交通卡、2 名臺胞獲得「2019年三八紅旗手」稱號、2名台胞被推選為市級勞動模範。