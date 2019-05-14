重慶擬建 大數據重大科技基礎設施

2019-05-14 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



國家大數據重大科技基礎設施研討會日前在重慶舉行，吸引包括多位院士在內的專家、政府官員、企業代表參加。記者從會上獲悉，重慶擬建大數據重大科技基礎設施。

中新社報導，中國科學院計算技術研究所所長孫凝暉表示，建設大數據科技基礎設施是很有必要的。以前談科技基礎設施，主要在物理研究領域，而信息領域是沒有的。但隨著萬物互聯時代的到來，人類社會的生產、生活都產生大數據，以往的數據分析處理辦法已不够用。他期待大數據科技基礎設施為其提供芯片研究所需的數據和算法特徵。

大數據科技基礎設施是什麼樣的？專家表示，目前正是提出各種理論設想的階段，如，要解決哪些問題、用什麼裝置來驗證問題。大數據是「頂天立地」的工程科學，既有上層科學理論，也有「沿途下金蛋」的特徵，其科技基礎設施將解決挖「深層礦」的理論、工程技術、裝備、工藝等問題。 重慶兩江新區招商集團副總裁李光表示，此次在重慶召開的國家大數據重大科技基礎設施研討會（第一期），以及6月將召開的第二期會議，就是聚集相關頂尖專家研討該基礎設施如何構建等問題。

大數據是全民熱詞，但要看到背後「冷」的一面，即科學理論原創研究還很蒼白。目前重慶聚集了眾多科研機構，有深厚底蘊，且致力於發展大數據智能化，有建設大數據重大科技基礎設施的條件，未來也可藉此聚集更多研究機構。