長沙打造國家創新創意中心

2019-05-14 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年，地處湖南長沙開福區的馬欄山視頻文創產業園的文創企業產值達400億元（人民幣，下同），成為長沙經濟新的增長點。

中新社報導，長沙著力打造的馬欄山、岳麓山「兩山」，都是新技術、新產業、新業態、新模式的「頭腦產業」。湖南省委常委、長沙市委書記胡衡華說，創意集聚的「兩山」將助力長沙建設國家創新創意中心。

坐落於此的湖南廣電近年來異軍突起，讓馬欄山成為中國重要的視聽節目製作基地。馬欄山周邊也衍生出很多電視、電影、視頻製作及與互聯網新媒體融合的上下游企業，成為中國文化領域領軍者之一。進入數字信息時代，文化產業越來越緊密地與互聯網、創新創意、新經濟結合在一起。

2017年，湖南提出馬欄山要對標北京中關村，打造中國產業規模最大、產業鏈最完整的視頻產業基地，成為產城融合、智娛經濟的「中國V谷」。

目前，馬欄山視頻文創產業園已有260多家企業註册落地，500餘個海內外知名視頻項目從產業園孵化，遠期規劃十年內「實體+虛擬」園區產值達3000億元。在長沙的國家創新創意中心藍圖中，核心著力點是打造文化創意中心和科技創新中心「兩個中心」。

坐擁20多所高校院所、57個國家和省級重點實驗室、40餘名中國科學院和中國工程院兩院院士、30餘萬名在校大學生的岳麓山國家大學科技城是長沙實施科技創新的主陣地。 沿著麓山南路一路向南，依次經過湖南師範大學、湖南大學、中南大學三所中國重點高校，沒有圍牆的學校融合成一個恢宏的大校區；後湖國際藝術園、中南大學科技園、科創夢想小鎮等創業基地佈局岳麓山下，讓學生「一出校門就進創業園」。

過去，不少高校的科技成果苦於缺乏轉化平台，變成一紙論文「束之高閣」，而企業在發展中常常遇到技術難題或發展瓶頸。對此，長沙選擇與高校、企業攜手搭建科技成果轉化平台，挖掘科出研成果的富礦。