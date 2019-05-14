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長三角青商高峰論壇 合肥開幕

2019-05-14 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019中國長三角青商高峰論壇13日在安徽合肥開幕，來自滬蘇浙皖、長江經濟帶沿線省（市）及安徽周邊省（市）的青年企業家、專家學者、地方政府代表共計700餘人參會。 中新社報導，本次論壇以「築夢長三角，創新贏未來」為主題，旨在加強科技創新驅動，營造一流營商環境，推動實體經濟轉型升級，並不斷凝聚長三角青年企業家們的共同智慧，持續助力長三角地區產業升級，促進長三角地區經濟發展。

中國共青團中央書記處書記傅振邦致辭表示，長三角地區經濟增長具有活力，產業基礎雄厚，科技創新活躍。青年企業家要勇挑重任，發揮青年企業家在創新創業方面的優勢，懷著家國情懷，將個人奮鬥與國家發展連接起來，為長三角高質量一體化發展作出貢獻。

論壇還發佈了長三角地區青年企業家共同宣言。宣言指出，長三角是一個優勢互補、利益共享、文化相通的共同體，要實現基礎設施一體化、政策擴散一體化、區域市場一體化、社會治理一體化、公共服務一體化。廣大青年企業家要主動發力，找準定位，優化路徑，積極作為。

上海、江蘇、浙江、安徽四地的青年企業家協會當日還成立了首批長三角地區青年企業家產業協作共同體，涵蓋人工智能、雲計算、新能源光伏、大數據共四個產業領域，共同體將構建合作平台，促進資源共享和互惠互利。中國長三角青商高峰論壇由上海、江蘇、浙江和安徽四地省級團委和青年企業家協會共同主辦。

實體經濟上海創業

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