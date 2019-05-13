浙江推20條 企業將年減税近6000億元

2019-05-13 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸各省減稅降費再出招，浙江省政府新聞辦公室今（13）日發布《浙江省企業減負降本政策（2019年第一批）》，共五個方面、20條措施，初估今年可為全省企業減負人民幣1,303億元（約新台幣5,949億元）。

浙江省政府表示，這20條措施今年可為全省企業減負人民幣1,303億元，其中落實國家政策部分人民幣897.5億元，省級政策部分人民幣405.5億元。從全年看，加上前四批仍然有效的減負政策，2019年預計將為全省企業減負超過人民幣2,000億元。

與浙江前四批企業減負降本政策相比，最新出台《政策》的亮點可概括為三個聚焦：聚焦減稅負、聚焦降社保、聚焦小企業。

減稅負方面，首先全面深化增值稅改革，將製造業等行業增值稅稅率下調3個點，交通運輸業、建築業等行業增值稅稅率下調1個點。其次，實施普惠性稅收減免政策，放寬小型微利企業條件、提高小規模納稅人增值稅免稅標準、擴大小微企業優惠稅種。最後，加大對創業創新的稅收支持。

降社保方面，對製造業等行業的企業實施階段性降低社會保險繳費。從失業保險基金拿出一部分資金，對困難企業進行一次性返還。明確規定各地不得採取任何增加小微企業實際繳費負擔的做法，不得自行對歷史欠費進行集中清繳。