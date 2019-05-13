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浙江推20條 企業將年減税近6000億元

2019-05-13 15:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸各省減稅降費再出招，浙江省政府新聞辦公室今（13）日發布《浙江省企業減負降本政策（2019年第一批）》，共五個方面、20條措施，初估今年可為全省企業減負人民幣1,303億元（約新台幣5,949億元）。

浙江省政府表示，這20條措施今年可為全省企業減負人民幣1,303億元，其中落實國家政策部分人民幣897.5億元，省級政策部分人民幣405.5億元。從全年看，加上前四批仍然有效的減負政策，2019年預計將為全省企業減負超過人民幣2,000億元。　　　　

與浙江前四批企業減負降本政策相比，最新出台《政策》的亮點可概括為三個聚焦：聚焦減稅負、聚焦降社保、聚焦小企業。

減稅負方面，首先全面深化增值稅改革，將製造業等行業增值稅稅率下調3個點，交通運輸業、建築業等行業增值稅稅率下調1個點。其次，實施普惠性稅收減免政策，放寬小型微利企業條件、提高小規模納稅人增值稅免稅標準、擴大小微企業優惠稅種。最後，加大對創業創新的稅收支持。

降社保方面，對製造業等行業的企業實施階段性降低社會保險繳費。從失業保險基金拿出一部分資金，對困難企業進行一次性返還。明確規定各地不得採取任何增加小微企業實際繳費負擔的做法，不得自行對歷史欠費進行集中清繳。

同時關注小企業，對於增值稅小規模納稅人的6項地方稅種和2項附加，直接按應納稅額50%的最高幅度予以減徵。一般工商業平均電價在去年降低10%的基礎上再降低10%。運用大陸央行再貸款資金發放的民營企業和小微企業貸款利率與再貸款利差較上年降低1個百分點。

《浙江省企業減負降本政策》共五個方面、20條措施，初估今年可為全省企業減負人民幣...
《浙江省企業減負降本政策》共五個方面、20條措施，初估今年可為全省企業減負人民幣1,303億元（約新台幣5,949億元）。照片／浙江省政府新聞辦公室
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