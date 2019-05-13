3年0繳稅 空殼公司竟發上市債4.5億元

2019-05-13 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



江蘇北極皓天科技有限公司，無投產、零納稅，三年後竟成功在交易所備案發行人民幣1億元，後來因偽造文書詐欺罪被判刑。照片／中國裁判文書網官網 分享 facebook

大陸一家工廠無投產、零納稅，三年後竟成功在交易所備案發行人民幣1億元（約新台幣4.56億元）的私募債。後來因投資者認購意向不足，公司找第三方企業用過橋資金來虛擬認購，最終因違約欠款東窗事發。

券商中國報導，江蘇省無錫市中級人民法院上周判決，將「北極皓天科技有限公司」這家空殼發債公司徹底曝光。市場質疑一家因資金鏈斷裂導致廠房沒有完工、納稅額為零的企業，是如何通過層層審核，成功在交易所取得發債備案的呢？

回顧2009年底，北極皓天剛剛成立，因缺少資金，公司一直未建成投產。眼看著公司發展陷入困境，2012年，北極皓天擬向上交所申請非公開發行中小企業私募債，由中山證券承銷，金額不超過人民幣1億元。

北極皓天法定代表人楊佳業為了通過備案，找人偽造北極皓天公司審計報告和納稅證明。2013年3月，北極皓天通過在中山證券負責的《債券募集說明書》中隱瞞公司尚未建成投產、尚無銷售收入和利潤的重大事項，提交虛假的審計報告、納稅證明等材料，騙取上海證券交易所 備案，備案金額為不超過人民幣1億元，債券期限為3年期，銷售期限為6個月。

但清冷認購情況給了北極皓天當頭一棒。2013年9月，由於投資者認購意向不足，該債券面臨發行失敗。於是楊佳業借款人民幣6,700萬元，分別以江蘇佳釔瑩照明科技有限公司的名義虛假認購人民幣700萬元、以深圳市華庭園投資發展有限公司的名義虛假認購6000萬元，認購完成後隨即歸還出借人。最終實際募集到嘉實資本管理有限公司認購的人民幣2,700萬元資金，2016年，嘉實資本與中金創新簽訂債權轉讓協議，出讓2,700萬元債券。

北極皓天公司私募債為「中金創新創益1號」基金的理財產品。由於北極皓天沒有按約定兌現本金和利息，債券被限制不能轉讓。投資人前往工廠探查發現，北極皓天公司根本沒有投產。

2019年4月底，江蘇省無錫市人民檢察院訴北極皓天及楊佳業欺詐發行債券罪一案審理終結。根據判決結果，被告單位北極皓天犯欺詐發行債券罪，判處罰金人民幣100萬元；楊佳業則判處有期徒刑一年三個月；責令被告單位江蘇北極皓天科技有限公司向投資者退賠違法所得。