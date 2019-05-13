中國證監會提四底線 強化監管

2019-05-13 15:12 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



中國證監會主席易會滿發出強監管的信號，他表示，上市公司品質是資本市場可持續發展的基石，近期股市有一定波動；但長期還是要看經濟基本面和上市公司品質。他還強調，上市公司要守住四條底線，謹記四個敬畏，要讓違法違規者付出沉重代價。

華爾街見聞報導，易會滿日前在中國上市公司協會2019年年會上指出，上市公司是實體經濟的基本盤，整體上反映宏觀經濟穩中向好的態勢。上市公司和大股東必須牢牢守住四條底線：一是不披露虛假資訊，二是不從事內幕交易；三是不操縱股票價格；四是不損害上市公司利益。

易會滿還強調，上市公司大股東和上市公司董監高管必須謹記和堅持四個敬畏：敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資人。

易會滿表示，上市公司品質是資本市場可持續發展的基石。近期受外部環境的影響，股市有一定的震盪波動，但從長期來看，決定市場成色和發展走勢，還是經濟基本面和上市公司品質。

他認為，資本市場是經濟的晴雨表，這主要透過上市公司品質體現。

易會滿說，上市公司是支撐市場的支柱和基石，是促進金融和實體的良性支柱，沒有好的上市公司就沒有好的資本市場。

易會滿說，證監會堅持從源頭提升上市公司品質，防止病從口入。繼續保持IPO常態化，堅持競爭中性，不唯所有制，不唯大小，不唯行業，只唯優劣，切實做到好中選優，支持優質企業回歸A股。並要探索創新退市方式，實現多種形式的退市管道，對嚴重擾亂市場秩序、觸及退市標準的企業，堅決退市一退到底。

易會滿還認為，監管部門對上市公司的監管力度必須加大。要積極推動證券法、公司法、刑法修改和相關司法解釋制定，創新執法手段，研究優化公開譴責、代位訴訟、有獎舉報等制度機制，加大懲戒力度，增強監管震懾力，讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥倖的人及時收手。