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中國5月車市還是沒起色 自有品牌成重災區

2019-05-13 15:05世界日報 記者蔡敏姿╱綜合報導

中國汽車市場依舊沒有起色，中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示，銷售下跌的品牌主...
中國汽車市場依舊沒有起色，中國乘用車市場信息聯席會公布數據顯示，銷售下跌的品牌主要集中在中國自有品牌。 示意圖／本報系資料庫
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中國汽車市場依舊沒有起色，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布數據顯示，4月中國乘用車零售150.8萬輛，年減16.9%，且銷售下跌的品牌主要集中在中國自有品牌。專家預測，中國5月市場仍然低迷。

中新經緯報導，對於乘用車消費市場情況，乘聯會汽車市場研究分會秘書長崔東樹表示，目前車市短期內仍面臨較大壓力，如首季中西部房地產銷售額仍保持10%的強增速，與車市的入門級乘用車低迷形成較大的反差，對購車消費有擠出效應。今年春節後車市已形成商用車強乘用車弱、進口強國產弱、豪華強低端弱的分化格局。

乘聯會表示，去年底以來，部分廠家調減庫存意圖明顯，但今年車市超預期低迷，部分廠商經銷商庫存倍感壓力。有廠商開始通過增加終端促銷、補貼，加大員工與大客戶讓利等措施，消化庫存暴庫的壓力。因此今年以來，現在的促銷降價力度是空前的。

中國多省市逐步實施新能源補貼退場、國六車（新一代排放標準汽車）上路等給行業規則帶來考驗，因此目前消費者觀望情緒不減，經銷商信心受挫，零售消費市場復甦艱難曲折。分析預測，5月市場仍會低迷。

銷售成績下跌主要集中在中國自有品牌。吉利汽車4月銷量10.39萬輛，年減19.3％。

長安汽車4月銷量12.12萬輛，年減25.05％，海馬汽車4月銷量年減34.95％，前四個月累計銷量年減高達72.2％。

中財網報導，崔東樹表示，下降主因為3月批發大於零售帶來的經銷商庫存增長，加上消費疲弱，導致4月銷售不佳。

從乘用車廠商角度來看，一汽大眾、上汽大眾和東風日產占據4月綜合銷量排行榜的前三名。

逆勢成長的依舊是新能源汽車，今年1月至4月的全中國新能源乘用車銷量34.5萬輛，年增83.8%。4月雖然是新能源乘用車市場進入補貼過渡期，但廠家新能源車批發達9.1萬輛，年增28.4%。

分析稱，這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好現象。

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