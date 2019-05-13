親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海中國品牌日 展衣食住行創新力

2019-05-13 01:54聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019中國品牌日活動正在上海展出，圖為觀眾向工作人員了解一輛電動助力自行車的信...
2019中國品牌日活動正在上海展出，圖為觀眾向工作人員了解一輛電動助力自行車的信息。 新華社
分享
從中國製造到中國創造，從中國速度到中國質量，從中國產品到中國品牌，在上海舉行的2019年中國品牌日上，中國品牌從衣食住行各個方面向世界展示著創新實力。

中新社報導，此次展出的紡織服裝行業中國自主品牌中，「科技、時尚、綠色」成為主基調，中國自主服裝品牌不僅開始向國際進軍，還將目光聚焦環保。在中國植物染（草木染）產業聯盟展位門口，擺放的幾類植物向消費者展示著草木染這項中國傳統手藝，此外一組簡單的污水處理裝置，展現了植物染對環境的保護，宣傳綠色的生活理念。

在食品行業中國自主品牌區，露露、北京稻香村、安琪酵母、中糧、光明等48家知名自主品牌企業集中亮相，突出「安全、綠色、營養、方便」的產品特色，展現高品質食品魅力。莫斯利安酸奶冰淇淋、大白兔奶糖味唇膏……光明用其頗具想象力的組合，一次次以嶄新的姿態走進中國和國外消費者的視野。

隨著消費升級，創新智能家居成為家電行業中國自主品牌的發展新機遇，「智慧客廳」、「智慧臥室」、「智慧厨房」，通過展示跨品牌智能家電產品互聯互通解決方案，消費者可以親身感受中國自主家電品牌帶來的安全便捷。

如聯想展示了通過一個智慧聯想APP，就可以實現門鎖、燈、空氣淨化器、電視、電腦等設備的控制，實現「智慧家庭」的目標。維信諾則通過其開發的全球首款任意摺叠柔性屏全模組，希望引領未來家庭等場景的消費趨勢。

在「行」部分則是科技打造「綠色中國」，上汽集團、北汽新能源、吉利、比亞迪……除了汽車行業中國自主品牌核心智能製造技術和綠色發展理念的展示，永久自行車、新日電動車、愛瑪等11家，展現中國自行車品牌從無到有、從弱到強、不斷傳承創新的歷程。 上汽集團的G20FC燃料電池車以透明的車身亮相於中國品牌日的展廳，向消費者展示著其全球首款綠色環保燃料電池MPV車型，其超長續駛、燃料加註快、環保無污染、安全可靠等優點，傳播著中國自主汽車品牌的科技創新之力。

自行車G20北京
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

大陸5月車市 還是沒起色

2019-05-12 23:42

蘇州打炒房 祭限售緊箍咒

2019-05-12 23:33

陸網貸平台在美掛牌 大漲

2019-05-12 00:22

爭自貿試驗區 廣西放寬外資准入

2019-05-13 01:55

絲博會很「科技」 吸引外企200家

2019-05-13 01:55

中國品牌日 看見西藏產業活力

2019-05-13 01:55

廣州南沙 打造車聯網汽車城

2019-05-13 01:55

網銷激增 陸連鎖百強增長7.7%

2019-05-13 01:55

中國大數據產業人才 佔比全球最高

2019-05-13 01:55

上海將造醫學創新產業園區

2019-05-13 01:55

北京瞭望／中美談崩 恐引出惡性通膨

2019-05-13 00:35

大陸車企拚了 員工價五折

2019-05-12 23:42

大陸．資金．對策／企業開戶規定變化對台資銀行影響分析

2019-05-12 23:10

陸企人物／26歲農村子弟 打造豆腐王國

2019-05-12 15:26

大陸金融對外政策 郭樹清：門會越開越大

2019-05-12 14:52

與美唱反調？加拿大喊北極合作向中國示好

2019-05-12 14:33

美媒：英收警告仍迎華為 美恐不滿

2019-05-12 14:30

特派員在現場／陸豬事不順 點燃通膨引信

2019-05-12 00:22

夏普、海信 和解 Q3重返美國

2019-05-12 00:22

MSCI 14日發布A股新成分股

2019-05-12 00:17

陸準駐日大使：盼合作維持自由貿易體制

2019-05-11 23:44

陸證監會提四底線 強化監管

2019-05-11 23:29

易會滿上任百日 對亂象宣戰

2019-05-11 23:25

中石化、中石油憂美制裁 暫停進口伊朗石油

2019-05-11 16:18

陸股一周／美對陸開鍘 陸股利空出盡?

2019-05-11 13:12

為員工證婚竟開黃腔 馬雲：生活要「669」6天6次要持久

2019-05-11 13:07

5G手機買不起？華為：千元機明年底上市

2019-05-11 12:10

雷軍穿印度傳統服飾 網友直呼「雷長老」

2019-05-11 11:40

樂視網違規 深交所要求股票暫停上市

2019-05-11 11:39

中國經常帳順差 首季達586億美元

2019-05-11 11:39

證監會主席釋放強監管信號 創新退市堅決一退到底

2019-05-11 11:23

天眼查拿下企業徵信牌照

2019-05-11 01:43

陸Q1經常帳順差586億美元

2019-05-11 01:43

回饋故鄉台南 台協會長王慶祥不怕當傻瓜

2019-05-11 01:43

科創板布局 雷軍成大贏家

2019-05-11 01:43

廣州台協會長王慶祥 為官民搭橋

2019-05-11 01:42

騰訊阿里品牌價值 締新猷

2019-05-11 01:41

陸四省市上調最低工資

2019-05-11 01:40

兩岸媒體峰會 聚焦影音合作

2019-05-11 01:40
看更多

熱門文章

5年建76艦不夠看…共軍造軍艦的速度就像下水餃

2019-05-12 11:00

3600萬送愛女讀耶魯 富爸竟是A級通緝犯

2019-05-12 11:27

悲傷母親節 老人院推看望父母可減費：沒人做到

2019-05-12 15:05

薄熙來前妻長子 傳現身山西老家

2019-05-12 09:52

新華社：美實施霸凌 但中國已非軟柿子

2019-05-12 10:59

中美戰略衝突 北京學者：下回合打匯率戰

2019-05-12 10:02

大陸吉祥航空公司 12日由浦東機場首航澎湖

2019-05-12 16:11

「聽說全世界都在找我」女騙子逃國外 自拍炫耀被抓

2019-05-12 16:02

美加徵關稅 中共黨報：不屈服於任何極限施壓

2019-05-12 09:36

集體翹班看復仇者聯盟 黑龍江國企主管丟官

2019-05-12 14:28

王全璋寄家書認錯 王妻：內容像上了4年黨校

2019-05-12 10:41

法國藝術品被圍欄重重包圍 市民狠斥視覺污染

2019-05-12 19:36

影／命真大！4歲雙胞胎墜落17樓陽台 僅骨折擦傷

2019-05-12 17:17

這行業天然排除女性 這位女專家卻當選全球首位主席

2019-05-12 16:17

4年來第5人 日人在陸從事間諜活動判囚5年半

2019-05-12 11:35

中國學童生日宴砸45萬 排場如婚禮

2019-05-12 16:06

與美唱反調？加拿大喊北極合作向中國示好

2019-05-12 14:33

稱整改排查敏感訊息 視覺中國恢復營運

2019-05-12 11:16

美媒：英收警告仍迎華為 美恐不滿

2019-05-12 14:30

大陸金融對外政策 郭樹清：門會越開越大

2019-05-12 14:52

被拒入美國市場 中國移動批政治偏見

2019-05-12 11:43

陸企人物／26歲農村子弟 打造豆腐王國

2019-05-12 15:26

逾200人再湧環亞退款 警員持盾牌維安

2019-05-12 13:59

逆黨者亡 鮑彤：釐清六四有助審視人類文明前途

2019-05-12 19:56

香港政治 變不好玩

2019-05-12 13:57

香港立會全武行 逃犯委員會議再延

2019-05-12 15:14

削尖筷子扎幼兒 河南5名狠師被刑拘

2019-05-12 16:00

北京瞭望／中美談崩 恐引出惡性通膨

2019-05-13 00:35

蘇州打炒房 祭限售緊箍咒

2019-05-12 23:33

大陸5月車市 還是沒起色

2019-05-12 23:42

視覺中國恢復營運 新用戶止步

2019-05-12 23:58

高平炎帝陵 萬人祭神農 吳伯雄也來了

2019-05-13 00:00

中國品牌日 看見西藏產業活力

2019-05-13 01:55

大陸車企拚了 員工價五折

2019-05-12 23:42

鋪軌完成 昆明動車所變「陸地航母」

2019-05-13 01:54

爭自貿試驗區 廣西放寬外資准入

2019-05-13 01:55

拚觀光財 廣州推6天過境免簽

2019-05-13 01:54

絲博會很「科技」 吸引外企200家

2019-05-13 01:55

兩岸微流行╱神隱少女 等18年登陸

2019-05-13 00:01

廣州南沙 打造車聯網汽車城

2019-05-13 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top