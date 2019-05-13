上海中國品牌日 展衣食住行創新力

2019-05-13 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國品牌日活動正在上海展出，圖為觀眾向工作人員了解一輛電動助力自行車的信息。 新華社 分享 facebook 從中國製造到中國創造，從中國速度到中國質量，從中國產品到中國品牌，在上海舉行的2019年中國品牌日上，中國品牌從衣食住行各個方面向世界展示著創新實力。

中新社報導，此次展出的紡織服裝行業中國自主品牌中，「科技、時尚、綠色」成為主基調，中國自主服裝品牌不僅開始向國際進軍，還將目光聚焦環保。在中國植物染（草木染）產業聯盟展位門口，擺放的幾類植物向消費者展示著草木染這項中國傳統手藝，此外一組簡單的污水處理裝置，展現了植物染對環境的保護，宣傳綠色的生活理念。

在食品行業中國自主品牌區，露露、北京稻香村、安琪酵母、中糧、光明等48家知名自主品牌企業集中亮相，突出「安全、綠色、營養、方便」的產品特色，展現高品質食品魅力。莫斯利安酸奶冰淇淋、大白兔奶糖味唇膏……光明用其頗具想象力的組合，一次次以嶄新的姿態走進中國和國外消費者的視野。

隨著消費升級，創新智能家居成為家電行業中國自主品牌的發展新機遇，「智慧客廳」、「智慧臥室」、「智慧厨房」，通過展示跨品牌智能家電產品互聯互通解決方案，消費者可以親身感受中國自主家電品牌帶來的安全便捷。

如聯想展示了通過一個智慧聯想APP，就可以實現門鎖、燈、空氣淨化器、電視、電腦等設備的控制，實現「智慧家庭」的目標。維信諾則通過其開發的全球首款任意摺叠柔性屏全模組，希望引領未來家庭等場景的消費趨勢。

在「行」部分則是科技打造「綠色中國」，上汽集團、北汽新能源、吉利、比亞迪……除了汽車行業中國自主品牌核心智能製造技術和綠色發展理念的展示，永久自行車、新日電動車、愛瑪等11家，展現中國自行車品牌從無到有、從弱到強、不斷傳承創新的歷程。 上汽集團的G20FC燃料電池車以透明的車身亮相於中國品牌日的展廳，向消費者展示著其全球首款綠色環保燃料電池MPV車型，其超長續駛、燃料加註快、環保無污染、安全可靠等優點，傳播著中國自主汽車品牌的科技創新之力。