上海將造醫學創新產業園區

2019-05-13 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海正在打造廣慈─思南國家轉化醫學創新產業園區，以轉化醫學的理念，解決醫學創新「最後一公里」難題。這個創新產業園區將致力成為亞洲領先、世界一流的醫療健康領域「新矽谷」。

中新社報導，由上海黃浦區政府攜手上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院共同打造廣慈─思南國家轉化醫學創新產業園區，將建成醫學轉化研究試驗區、國際前沿醫療先行區、醫學創新發展引領區以及生物醫療產業集聚區。

上周，由上海黃浦區政府、瑞金醫院共同主辦的首屆「健康中國思南峰會」開幕，聚焦「價值投資引領醫療健康產業創新發展」，旨在構建「政府、學術、產業、投資」融合交流、共同發展的醫療健康產業生態。

黃浦區區委書記杲雲指出，健康中國思南峰會將為醫療健康項目和頂尖投資機構搭建橋樑紐帶，構建更加緊密、高效、協同的醫療健康產業生態圈。杲雲表示，廣慈─思南國家轉化醫學創新產業園區將致力推動科技研發、投資孵化、產業轉化一體化發展，努力打造上海乃至全國生物醫藥產業的重要增長極。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院院長瞿介明說，廣慈─思南國家轉化醫學創新產業園區將為生物醫藥科技研發及成果轉化搭建良好的平台，吸引國內外醫藥、醫療器械廠商落戶，形成新業態和轉化醫學科研人才集聚地。