中國大數據產業人才 佔比全球最高

2019-05-13 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



12日在成都發佈的「2018全球大數據發展分析報告」顯示，中國憑藉近幾年在「互聯網+」、「大數據+」的融合創新，積累了豐富的數據資源，目前中國的大數據產業相關人才數量佔比全球最高，達59.5%。其次為美國，佔比22.4%。

中新社報導，2019首屆天府大數據與數字經濟發展論壇昨天在成都舉辦。天府大數據國際戰略與技術研究院聯合中國科學院虛擬經濟與數據科學研究中心、中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室、成都市大數據協會發佈了「2018全球大數據發展分析報告」。 該報告以政府數據開放共享為研究主題，對世界主要國家政府促進大數據發展相關政策、政府大數據開放行動計劃、政府大數據開放建設程度、世界主要國家大數據創新能力、大數據相關企業分佈、大數據相關人才分佈進行了比較分析。

報告顯示，大數據價值創造應用已經滲透到中國政務、零售、交通、醫療、教育、公共治理等各個領域。中國大數據領域論文佔全球的比例從2015年的3.4%增長到了2018年的22.8%。大數據論文被引用次數的比例從2015年的1.8%增長到2018年的20.8%，並超過美國。

雖然中國大數據產業人才佔比全球最高，但中國的大數據產業人才仍然存在著較大的缺口。中國的大數據產業相關人才佔中國整體就業人口規模的0.23%，而美國佔比0.41%，韓國佔比0.43%，芬蘭佔比0.84%，以色列佔比1.12%。

報告指出，截至2018年11月，參與開放政府夥伴關係（OGP）並承諾開放政府數據的國家分佈情況中，歐洲國家佔比36.5%，非洲國家佔比19.2%，北美洲國家佔比13.5%，亞洲國家佔比13.5%，南美洲國家佔比13.5%，大洋洲國家佔比3.8%。

從世界主要國家政府開放數據建設程度與人均GDP的關係看，基本存在人均GDP越低其國家政府開放數據建設程度越低的規律，但是印度除外。印度雖然人均GDP相對較低，但是政府開放數據建設程度處於全球領先地位，並形成了一大批創新應用。