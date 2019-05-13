網銷激增 陸連鎖百強增長7.7%

2019-05-13 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國連鎖經營協會日前發布數據顯示，2018年連鎖百強銷售規模為2.4萬億元，同比增長7.7%，佔社會消費品零售總額的6.3%，比上年增長0.3個百分點。連鎖百強門店總數13.8萬個，同比增長16.0%。去除便利店門店因素（含蘇寧小店），百強門店增速為9.1%，與上年持平。

調查顯示，2018年，蘇寧、永輝、居然之家、銀泰、紅星美凱龍、屈臣氏等18家企業實現了銷售和門店兩位數的同步增長。

連鎖百強銷售額的增長部分得益於全渠道業務的積極拓展。2018年，百強線上銷售業務增長55.5%，增幅超過全國線上商品零售增幅一倍以上。其中，超市發、卜蜂蓮花、五星電器、永輝、美宜佳、百果園、中石化易捷等企業更是實現了三位數的增長。

去除線上銷售占比較高的蘇寧、國美等企業，百強企業線上銷售額平均佔比達到2.6%，比上年提高0.8個百分點，其中超市業態佔比為1.9%，比上年提高0.6個百分點。

在發展線上業務的同時，百強企業通過管理優化，運營效率進一步提升。

2018年，百強企業平均人效198萬元，比上年提高3.0%。百強平均毛利率由上年的17.9%提高到18.3%，中位數18.1%，與上年持平。