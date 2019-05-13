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絲博會很「科技」 吸引外企200家

2019-05-13 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆絲綢之路國際博覽會11日在西安開幕。一名觀眾在博覽會上觀看機器人表演。 新...
第四屆絲綢之路國際博覽會11日在西安開幕。一名觀眾在博覽會上觀看機器人表演。 新華社
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第四屆絲綢之路國際博覽會暨中國東西部合作與投資貿易洽談會11日在西安開幕。來自俄羅斯柬埔寨、日本、韓國等65個國家和地區的來賓參會。本屆絲博會以「新時代．新格局．新發展」為主題，俄羅斯、柬埔寨擔任主賓國，吉林省、重慶市擔任主賓省(市)，陝西省漢中市為主題市。

中新社報導，本屆絲博會將舉辦絲綢之路經濟帶國際合作論壇、2019絲綢之路商務合作（西安）圓桌會等涉及經貿、文化、旅遊、法律、投資便利化自由化等領域的30多場國際會議和論壇活動。

本屆絲博會「科技感」十足。產業館集中展示了航空電子技術、衛星導航北斗應用、智能製造等領域的最新產品與技術。特色產品館裡的陶藝、絲綢等輕工藝術產品、文創產品也受到了現場觀眾的青睞。

本屆絲博會吸引了2000多家中國境內企業、200餘家外國企業相聚西安。來自加拿大的Robin E.Goad說，他是第一次參加絲博會，帶來的項目是鋰電池的一種材料，主要應用於手機、新能源汽車等鋰電池領域。由於近年來中國新能源汽車市場發展較快，前景較好，想藉助絲博會推廣項目。

本屆絲博會還首次創辦一帶一路扶貧減貧國際合作論壇，為打贏脫貧攻堅戰凝聚力量，也為全球減貧事業提供中國經驗、貢獻中國智慧。

俄羅斯柬埔寨
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