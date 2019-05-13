爭自貿試驗區 廣西放寬外資准入

2019-05-13 01:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣西投資促進局11日表示，為提高利用外資質量和水平，廣西壯族自治區人民政府日前印發關於加強利用外資工作通知，明確將實施更主動的開放帶動戰略，加快建設西部陸海新通道，打造面向東盟的金融開放門戶，形成開放發展新格局。

中新社報導，這項措施顯示，廣西將放寬外資准入限制，鼓勵外商投資大健康、大數據、大物流、新製造、新材料、新能源等重點產業及領域，支持外資依法依規以特許經營方式參與基礎設施建設。對合同外資1500萬美元以上的重大項目，統籌安排保障用地指標；對實際投資到位資金500萬美元以上的新設立外資企業，一次性獎勵人民幣50萬元。

與此同時，廣西將積極申報中國（廣西）自由貿易試驗區，支持國家級經濟技術開發區、高新技術產業開發區開展自貿試驗區相關改革試點；通過強化各類產業園區和海關特殊監管區等外向型經濟平台作用，建設利用外資的主陣地。

此外，廣西還將策劃組織中國—東盟博覽會系列投資促進活動、跨國公司暨世界500強八桂行等重大外資招商活動，培育打造廣西投資促進品牌。針對港澳台、東盟、歐美、日韓、澳新等外資重點來源地，廣泛開展委託招商、駐點招商，構建全球化投資促進網絡。

在優化營商環境方面，廣西將加快實現國際貿易單一窗口綜合業務全覆蓋，每年組織開展「外商投資企業服務月」活動，掌握外資企業發展狀況，協調解決企業生產運營中存在的困難問題，加快增資進資。