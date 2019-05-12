陸外貿前十大企業台資占四家 貿易戰台灣恐受波及

2019-05-12 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美貿易戰全面開打的風險升高，而根據大陸早前發布的「2018年中國對外貿易500強企業排行榜」，台灣進榜企業家數居所有外商前列，其中前十大企業就有：鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司等四家台資企業，前50名企業中也多達15家台資企業。因此一旦美國對所有來自中國的商品加徵關稅，大陸也採取反制措施，台灣恐難置身事外。

美中第11輪貿易談判10日結束，雙方未能達成協議。據彭博資訊報導，美方官員在會中告訴大陸國務院副總理劉鶴，美方只給北京一個月時間達成貿易協議，否則就將對中國所有輸美產品加徵關稅。

而就在美國於10日對2,000億美元中國輸美商品加徵關稅從10%上調至25%後，大陸商務部也立即發表聲明稱，中國將不得不採取必要反制措施。

牛津經濟學公司首席美國分析師達科（Gregory Daco）預估，在美國把對中國產品的關稅提高到25%後，假設中國對價值600億美元美國產品稅率也由6%提高到25%，全球GDP將下滑0.3個百分點，相當於1,050億美元。

但值得關注的是，中美貿易戰全面開打，與大陸經貿連結密切的台灣，受到的衝擊可能高於各國。據大陸商務部旗下的中國對外經濟貿易統計學會早前發布的「2018年中國對外貿易500強企業排行榜」，當中就有為數不少的台資企業。這份報告是以2017年的數據進行統計。

其中，前十企業分別是：中國石油化工股份有限公司、鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司、中國石油天然氣集團公司、深圳富士康公司、達豐（上海）電腦有限公司、深圳華為公司、昌碩科技（上海）有限公司、英特爾產品（成都）有限公司、中國海洋石油總公司，以及中國中化集團公司。

這十大企業除四家為大陸國有企業、一家大陸民營企業、一家美資企業外，其餘四家都是台資電子大廠。排名第二的是鴻海集團旗下的鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司，當年度進出口總額高達486.98億美元，其中出口額287.18億美元，進口199.80億美元。

排名四的同樣是鴻海集團旗下的深圳富士康公司，當年度進出口總額達303.50億元，其中出口168.62億美元，進口134.88億美元。

排名第五的是廣達旗下的達豐（上海）電腦有限公司，當年度進出口總額為234.73億美元，其中出口205.68億美元，進口29.05億美元。

排名七的為華碩旗下的昌碩科技（上海）有限公司，當年度進出口總額203.86億美元，其中出口為145.01億美元，進口為58.85億美元。