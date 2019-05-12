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美媒：英收警告仍迎華為 美恐不滿

2019-05-12 14:30世界日報 中國新聞組／北京12日電

華為。 路透社
華為。 路透社
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美國之音報導，美國國務卿龐培歐要求英國重新考慮有條件允許華為參與英國5G網路建設的初步決定，並警告這可能殃及美英之間的情報互享。但英國政治人士卻認為，英方有能力讓華為部分參與5G網路建設，又能有效管理華為設備的風險。有評論認為，英方此態度可能不會讓美方感到滿意。

報導指出，英國財政大臣韓蒙德日前接受中國媒體採訪時說，「（華為）作出了十分積極的回應，並確認願意並能夠處理那些關切，確保那些安全瑕疵未來得到糾正。我們因此十分滿意。」英國前外交大臣、議會情報委員會主席雷夫金德（Malcolm Rifkind）也表示，華為已經高度參與英國目前的4G網路建設，英國已經有一個情報團隊正在對華為所起的作用實施監督，「確保不存在傷害」。

英國目前是中國在歐洲最大的直接投資國，一些美國前任和現任情報官員擔心，英國沒有對涉及中國公司的商業和基礎建設協定進行徹底的審查。

英國一名前高級反間諜官員說，美國情報界已經對英國與中國的關係愈發感到擔憂。他說，「中國人對商業、政治和間諜活動不加區分。這對他們來說都一樣」，「英國對此警惕性不夠，部分原因是他們急切與北京達成一項脫歐之後的主要貿易協定，不希望做任何可能破壞這項協定的任何事情」。

英國目前是「五眼聯盟」的主要成員。美國中央情報局前高級官員魯萊（Norman Roule）說，美國情報界和英國情報界在華為的議題上不存在分歧。他預計，雙方會就華為問題進行幾個星期的技術討論。魯萊說，「問題將會是，『你能否把華為的某些技術應用在某些不重要的領域，依然能夠保證安全？』」

中國目前還在英國建設核電站，英國政府同時鼓勵中國公司參加英國高速鐵路2號（High Speed 2）的項目招標。

英國北京間諜
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