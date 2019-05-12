與美唱反調？加拿大喊北極合作向中國示好

2019-05-12 14:33 世界日報 中國新聞組／北京12日電



加拿大向中國示好。 路透社 分享 facebook 華為財務長孟晚舟去年12月因涉嫌違反美對伊朗制裁在加拿大被捕後，中國政府已對加拿大採取多項報復措施，眼看中美貿易戰持續延燒，加拿大漸漸失去了耐心，近期杜魯多政府加緊向中國示好，甚至支持中國在北極施加影響力，加拿大總理杜魯多還說，「需要繼續努力，結束中國與加拿大的爭議。」

BBC中文網報導，加拿大自由黨政府日前派一名執政黨議員參加在上海舉行的北極區域合作研討會。曾在杜魯多政府擔任重要外交職務的安德魯萊斯利（Andrew Leslie）在會上表示，加拿大「歡迎」在北極地區與中國合作的機會。

加拿大政府在北極問題上與美國的立場明顯相左。6日在芬蘭舉行的第11屆北極理事會部長級會議上，美國國務卿龐培歐表示，中國不是一個北極國家，在北極沒有任何權利。美國警告，中國可能會以科學研究為藉口，在北極地區進行軍事擴張。

加拿大環球郵報解讀，由於加拿大應美國要求逮捕孟晚舟，北京一直拒與加拿大政府高層官員會晤。此次研討會顯示，兩國關係似乎打開了一個缺口。

杜魯多日前與美國總統川普通話時，也著重討論了對華關係問題。

據加拿大廣播公司報導，杜魯多提醒川普，加拿大因孟晚舟案承受來自中國的反彈。他特別要求美國對加拿大提供外交支持，促使中國釋放被拘禁的加國公民康明凱和史佩弗。川普則表示，美國堅定地支持加拿大，但是川普的承諾恐怕難以使加拿大政府放心。

杜魯多10日在談及加拿大農產品出口時，再次表達了對中加關係的憂慮。今年3月，中國以檢驗出「危險性有害生物」為由，先後撤銷加拿大兩家主要出口商的對華出口油菜籽資格。4月初，中國又對第三家加拿大油菜籽出口商提出品質不佳的質疑。

杜魯多說：「中國只不過是以衛生問題作為藉口，延長這個衝突，而這個衝突本質上與加拿大無關，而是世界上兩個最大經濟體之間的衝突。」杜魯多說，中國禁止加拿大油菜籽進口，對加拿大全國的農民產生了「可怕的影響」。

但是，杜魯多在對華政策上面臨反對黨的強力挑戰。加拿大將在10月舉行全國大選，目前主要反對黨保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）在民調中以微弱優勢領先於杜魯多。年僅39歲的希爾採取了較強硬的對華立場。謝爾批評杜魯多對華立場軟弱，並主張「徹底重啟」加中關係。

反對黨嗆檢討加中關係 華裔部長批魯莽

加拿大主要反對黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）近期公開表態稱，加拿大應將對華關係「重啟」（reset）。加拿大聯邦內閣唯一的華裔部長、小型企業及出口促進部部長伍鳳儀（Mary Ng）10日談及加中關係時表示，以對華關係「退拒」（retrenchment）相威脅是危險的做法。她批評謝爾近期涉華言論是魯莽、不切實際的。

中新社報導，伍鳳儀接受華文媒體採訪時坦言，目前加中外交關係出現波折。但她以中文形容說，加中關係「如高山一樣經得起風吹雨打，如流水一樣源遠流長」。

伍鳳儀批評，謝爾「不切實際的外交政策妄想」令人失望，這一魯莽的言論會對加拿大經濟和對華雙邊關係等構成威脅。

伍鳳儀表示，在當今相互關聯的世界中，伴隨著密切的貿易往來和人口流動，不可能輕易對一個國家的外交關係一退了之，特別是對一個與加拿大有著豐富的文化和經濟聯繫的國家。

她強調，威脅和侮辱絕非解決問題的方式。以「退拒」相威脅是危險的，會對加拿大的經濟造成不可估量的傷害，危及成千上萬的就業機會。「這樣的威脅對我這樣的華裔加拿大人來說又意味著什麼呢？」她說。

伍鳳儀說，中國是加拿大的第二大貿易夥伴，兩國間有著密切的民間交往。加中關係源遠流長，相信兩國人民都尊重並珍惜相互間的聯繫。

近日，華人社區智庫加拿大華裔百人會在溫哥華髮布新書《危機》。該書主編、加拿大華裔百人會創會會長、學者丁果認為，中加關係的發展中，除了外交、經貿、人文交流以外，華人社區扮演著重要角色。加拿大華人社區了解兩國文化和歷史，理應成為全面思考加中關係、找出解決困境方案的先鋒。