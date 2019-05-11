親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普準備擴大「關稅懲罰」！中美談判無果，劉鶴空手回家

「請給我打零工的機會」 水蜜桃阿嬤的母親節願望

證監會主席釋放強監管信號 創新退市堅決一退到底

2019-05-11 11:23聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸證監會主席易會滿今（11）日重話釋放對資本市場强監管信號，他強調證監會要創新退市方式，實現多種形式的退市管道，對嚴重擾亂市場秩序、觸及退市標準的企業，堅決退市一退到底。

易會滿出任證監會主席正好屆滿百日，今日在中國上市公司協會2019年年會暨第二屆理事會第七次會議上發表講話，提出施政路線。

他表示，會增強監管的震懾力，讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥倖的人及時收手。

易會滿在會上指出，上市公司是實體經濟的「基本盤」，上市公司和大股東必須牢牢守住「四條底線」：一是不披露虛假資訊，二是不從事內幕交易；三是不操縱股票價格；四是不損害上市公司利益。

同時，上市公司大股東和上市公司董監高必須堅持「四個敬畏」：敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者。

易會滿表示，證監會對IPO將堅持競爭中性，支持優質企業回歸A股。他表示，堅持從源頭提升上市公司品質，防止病從口入。繼續保持IPO常態化，堅持競爭中性，不唯所有制，不唯大小，不唯行業，只唯優劣，切實做到好中選優，支持優質企業回歸A股。

他強調，證監會將透過公司治理的強化，進行持續監管，精准監管，提高上市公司資訊品質。

對於持續規範經營的優質上市公司，要在融資併購等方面提供更多便利；對於亂象頻出的問題公司、風險公司，要重點聚焦，嚴格監管，做到「抓兩頭帶中間」。

易會滿表示，接下來證監會要推動證券法、公司法、刑法修改和相關司法解釋，創新執法手段，研究優化公開譴責等制度機制，加大審計力度，增強監管的震懾力，讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥倖的人及時收手。

同時，易會滿也強調，要讓市場的歸市場，監管的歸監管，嚴懲市場亂象，以更好地為實現市場化而服務。

大陸證監會主席易會滿。取自華爾街見聞
大陸證監會主席易會滿。取自華爾街見聞
分享

上市公司實體經濟IPO
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

科創板布局 雷軍成大贏家

2019-05-11 01:43

天眼查拿下企業徵信牌照

2019-05-11 01:43

陸Q1經常帳順差586億美元

2019-05-11 01:43

回饋故鄉台南 台協會長王慶祥不怕當傻瓜

2019-05-11 01:43

廣州台協會長王慶祥 為官民搭橋

2019-05-11 01:42

騰訊阿里品牌價值 締新猷

2019-05-11 01:41

陸四省市上調最低工資

2019-05-11 01:40

兩岸媒體峰會 聚焦影音合作

2019-05-11 01:40

人行信心喊話 陸股強彈

2019-05-10 23:59

畢業於耶魯和牛津的富二代 經營現金貸被通緝

2019-05-10 16:57

亞投行首次發債 獲44億美元超額認購

2019-05-10 14:27

等待8年後 中移動進軍美國突遭全票否決

2019-05-10 12:22

上海首季人均消費居首 會賺也會花

2019-05-10 02:12

轉向亞太 中企海外併購 仍青睞TMT

2019-05-10 02:12

烏蘭察布藉中歐班列 開拓外銷通道

2019-05-10 02:11

廈門茶博會登場 台灣百近家茶企助陣

2019-05-10 02:09

世界超高清視頻產發會 廣州召開

2019-05-10 02:09

數字中國建設峰會閉幕 簽約總投資額2520億元

2019-05-10 02:09

粵西荔枝 今年首批銷美83噸

2019-05-10 02:09

廈門銀行 發行台胞專屬信用卡

2019-05-10 02:09

大陸大學預算 北京清華297億人民幣稱冠

2019-05-10 02:03

人民幣暴跌 探四個月低點

2019-05-09 23:32

新增信貸社融意外下滑

2019-05-09 23:32

香港純網銀 再發四張牌照

2019-05-09 23:32

廈門銀發台胞信用卡

2019-05-09 23:32

孟晚舟出庭 華為四聲明相挺

2019-05-09 23:32

美中貿易戰再增溫 陸股基金還可不可以買？

2019-05-09 20:42

TCL李東生：明年大陸將成為全球最大4K電視消費市場

2019-05-09 18:53

香港再發4張虛擬銀行牌照 螞蟻金服入列

2019-05-09 18:45

港媒：孟晚舟還清房貸 疑切割匯豐

2019-05-09 18:43

為孟晚舟案拉攏加拿大？ 華為開3支票

2019-05-09 18:42

孟晚舟獲准搬進1200萬美元豪宅 9月23日再開庭

2019-05-09 18:38

貿易戰升級陸股匯市軟腿 人民幣兌美元貶破6.82關口

2019-05-09 17:06

馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24

貿易戰「卡關」 港股偏強

2019-05-09 14:04

最狂黑科技！全球最大北京新機場 宛若復仇者聯盟基地

2019-05-09 11:00

豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59

陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36

數位新世紀 「要把AI變我的菜」

2019-05-09 03:04
看更多

熱門文章

超重近50倍！聯結車竟然把橋壓垮了

2019-05-10 11:34

苦讀有成 畢業患血癌 悲情碩士生遺願：不要告訴嫲嫲！

2019-05-10 11:42

「年紀大就別生我！」70歲父賞9歲兒巴掌 診所心碎的一幕

2019-05-11 09:22

非洲豬瘟入侵 香港也淪陷

2019-05-10 23:19

六四30年 美國戰略錯誤造就紅色帝國

2019-05-10 13:31

從李登輝、川普、習近平的共同點，兩岸觀察家分析：台灣未來命運，戰略比戰術更重要

2019-05-10 14:32

港鐵學生哥橫睡扶手如「小龍女」 網民看圖造句超爆笑

2019-05-11 08:47

恐怖！3女睡到半夜天花大片塌下 福建酒店老闆稱客滿要求繼續睡

2019-05-10 12:02

出於長期經營策略考量 HTC：將關閉天貓京東旗艦店

2019-05-11 00:04

等待8年後 中移動進軍美國突遭全票否決

2019-05-10 12:22

天外飛來橫禍！「鐵塊」直插擋風玻璃 副駕爆頭不治

2019-05-10 15:31

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16

泡椒鳳爪年賺5億 毛利高達3成7

2019-05-10 13:04

畢業於耶魯和牛津的富二代 經營現金貸被通緝

2019-05-10 16:57

江西10歲男生驚傳在校內被女同學家長持刀刺死

2019-05-10 15:22

德仁天皇即位後 第一位見的外賓是他

2019-05-10 17:57

為1元掌摑公交司機 海南女乘客被判4年

2019-05-10 12:55

腐敗傳聞纏身 雲南省委前書記秦光榮投案

2019-05-10 17:56

交通警語「罵人醜」 廈門安監：成效顯著

2019-05-10 12:58

林榮基在台工作有難度 法定月薪門檻近50K

2019-05-10 14:38

關稅制裁後 中國經濟GDP至少再降0.1-0.2個百分點

2019-05-10 14:26

亞投行首次發債 獲44億美元超額認購

2019-05-10 14:27

大學招生出奇招 「超快網速」力抗校花牌 最美大學也要讓它三分

2019-05-11 11:00

兩岸媒體人北京峰會 聚焦務實合作

2019-05-11 00:53

美拒中國移動 三大電信商恐無一倖免

2019-05-10 11:56

人行信心喊話 陸股強彈

2019-05-10 23:59

科創板布局 雷軍成大贏家

2019-05-11 01:43

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑

2019-05-10 23:16

林鄭指反修例是「廢話」 7泛民議員反嗆遭逐離場

2019-05-10 17:59

中美經貿談判沒破裂雙方將在北京再見面

2019-05-11 10:41

回饋故鄉台南 台協會長王慶祥不怕當傻瓜

2019-05-11 01:43

陸Q1經常帳順差586億美元

2019-05-11 01:43

中國大學招生出奇招 請狐狸和老虎代言

2019-05-10 12:53

兩岸近百媒體聚北京 汪洋籲為和平統一貢獻力量

2019-05-10 21:34

天眼查拿下企業徵信牌照

2019-05-11 01:43

美國加徵關稅後 港股反趨穩上漲239點

2019-05-10 17:44

曾與中關村齊名 台資商場百腦匯北京店6月關閉

2019-05-10 16:48

非洲豬瘟襲香港 6千頭豬隻將全數銷毀

2019-05-11 00:08

引渡何志平？ 港府擬要求美方移交返港服刑

2019-05-10 17:57

劉結一會見中國國民黨前主席吳伯雄

2019-05-10 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top