證監會主席釋放強監管信號 創新退市堅決一退到底

2019-05-11 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸證監會主席易會滿今（11）日重話釋放對資本市場强監管信號，他強調證監會要創新退市方式，實現多種形式的退市管道，對嚴重擾亂市場秩序、觸及退市標準的企業，堅決退市一退到底。

易會滿出任證監會主席正好屆滿百日，今日在中國上市公司協會2019年年會暨第二屆理事會第七次會議上發表講話，提出施政路線。

他表示，會增強監管的震懾力，讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥倖的人及時收手。

易會滿在會上指出，上市公司是實體經濟的「基本盤」，上市公司和大股東必須牢牢守住「四條底線」：一是不披露虛假資訊，二是不從事內幕交易；三是不操縱股票價格；四是不損害上市公司利益。

同時，上市公司大股東和上市公司董監高必須堅持「四個敬畏」：敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者。

易會滿表示，證監會對IPO將堅持競爭中性，支持優質企業回歸A股。他表示，堅持從源頭提升上市公司品質，防止病從口入。繼續保持IPO常態化，堅持競爭中性，不唯所有制，不唯大小，不唯行業，只唯優劣，切實做到好中選優，支持優質企業回歸A股。

他強調，證監會將透過公司治理的強化，進行持續監管，精准監管，提高上市公司資訊品質。

對於持續規範經營的優質上市公司，要在融資併購等方面提供更多便利；對於亂象頻出的問題公司、風險公司，要重點聚焦，嚴格監管，做到「抓兩頭帶中間」。

易會滿表示，接下來證監會要推動證券法、公司法、刑法修改和相關司法解釋，創新執法手段，研究優化公開譴責等制度機制，加大審計力度，增強監管的震懾力，讓做壞事的人必須付出代價，讓心存僥倖的人及時收手。