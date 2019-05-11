中國經常帳順差 首季達586億美元

2019-05-11 11:39 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



中國國家外匯管理局10日發布第1季中國經常帳戶順差586億美元，國際收支保持基本平衡；證券投資項下淨流入約150億美元。

數據顯示，第1季直接投資和證券投資持續淨流入；其中，直接投資淨流入214億美元，主要是赴中國直接投資淨流入440億美元，中國對外直接投資淨流出226億美元。

在經常帳戶中，國際收支口徑的貨物貿易順差945億美元，年增83%。在貨物進出口方面，貨物出口5404億美元，年增2%；貨物進口4459億美元，年減7%。

中新社報導，國家外匯管理局發言人王春英指出，第1季國際收支狀況有四大特點，一是貨物貿易順差仍是經常帳戶順差的基礎。數據顯示，第1季經常帳戶順差586億美元，其中，國際收支口徑的貨物貿易順差945億美元，年增83%。

二是服務貿易逆差縮小。王春英指出，第1季服務貿易逆差634億美元，比去年同期下降14%，旅行和運輸仍是主要的逆差項目。

其中，旅行逆差576億美元，年減9%；運輸逆差125億美元，年減14%。

三是直接投資和證券投資持續淨流入。據初步統計，第1季中國證券投資項下淨流入約150億美元，比去年同期繼續增長。

四是儲備資產繼續小幅增長，國際收支保持自主平衡。王春英稱，第1季中國儲備資產因國際收支交易(不含匯率、價格等非交易因素影響)增加100億美元，其中，外匯存底增加100億美元。

21世紀經濟報導援引多位金融市場分析師指出，隨著中國金融開放和股票、債券等納入國際指數的比率提高。未來資本管道仍會保持外資淨流入的趨勢。隨著中國資本市場流入與流出資金攀升，中國影響力也會擴大。