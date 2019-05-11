樂視網違規 深交所要求股票暫停上市

2019-05-11 11:39 世界日報 中國新聞組╱北京11日電



樂視網創辦人賈躍亭被證監會立案調查不斷延燒，深交所10日在公告中表示，樂視網因違反上市規則，自13日起暫停該公司股票上市。

香港01報導，深交所發布公告表示，樂視網因觸及創業板股票上市規則第13.1.1條規定的暫停上市情形，依據該所上市委員會的審核意見，該所決定自13日起暫停樂視網股票上市。

樂視網在股票暫停上市期間，應當繼續履行有關法規及創業板股票上市規則規定的上市公司義務，做好資訊披露工作。

4月25日，樂視網收報1.69元人民幣，較上一交易日跌7.65%，市值約67.4億元人民幣。

多維新聞網報導，樂視網日前公布了2018年年度報告，去年全年樂視網營業收入為15.58億元，同比減少77.83%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損40.96億元，上年同期為虧損138.8億元，歸屬於上市公司股東的淨資產為-30.26億元。

對於暫停上市後的影響，樂視網財務總監張巍表示，公司股票被暫停上市後，公司短期正常業務開展不會受到太大影響，公司管理層仍將工作重點放在業務恢復、控制成本、主張關聯方債權、償還債務上。公司現金流緊張緩解、保證基本運營和員工權益是管理層當下主抓任務，過於長遠規畫不切合公司目前實際情況和需求，能夠實現公司業務恢復活力和緩解現金流緊張才是真正對投資者和員工負責。