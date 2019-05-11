回饋故鄉台南 台協會長王慶祥不怕當傻瓜

2019-05-11 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／台南報導



王慶祥成立大新美術館，提供藝術家創作基地與策展空間。 大新美術館／提供 分享 facebook 廣州台協會長王慶祥平日熱愛收藏藝術品，還有一個打造「藝術森林」的夢想，近年更在廣州、台南兩地各成立一座大新美術館，提供藝術家創作基地與策展空間，作為兩地的藝術交流平台。

說起與藝術的緣分，他學習書法多年，曾拜已逝的書法家張添原為師，獲南部高中職書法組第二名佳績，為他年少時期埋下了藝文種子。直到他兒孫滿堂、事業有成，邁入耳順之年時重拾藝術熱情，扶持藝術家設立私人美術館。台南的美術館則打造「藝術森林」，預計將扶持100家私人美術館，讓台南不僅有美食還有美學。2015年他踏出夢想第一步，資助藝術家曾英棟成立「甘樂阿舍」美術館，接著是許自貴「Akui美術館」、侯利仁的「侯利仁美術館」、吳新年古琴藝術館、楊明忠雕刻館等相繼成立，至今共12家私人美術館，目前還有三家洽談。

從商貿跨足到藝術領域，最初王慶祥收藏藝術品的眼光不像經商一樣精準，在大陸買到不少假畫，被誆了約400至500萬元人民幣，「這堂課的學費很貴啊！」

怎麼發現被騙的？他說，台北故宮每周四下午免費開放讓民眾拿藏品去鑑定，他送去鑑定才發現買來的作品是假的；還有一次香港佳士得拍賣行徵件，送了幾幅畫去被拒收，顯示也是假的。之後，他決定下功夫研究，也摸索出三個收藏原則：只買認識的藝術家的作品；找本尊購買；買第一眼看到就喜歡、價格可負擔作品。

近四年，他無償資助美術館駐村計畫，純屬公益性質，只為推廣兩岸藝術交流。「大家都認為我是傻瓜，但回歸初衷，為故鄉做一點事情。」