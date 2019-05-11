廣州台協會長王慶祥 為官民搭橋

2019-05-11 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／台南報導



廣州台協會長王慶祥 記者蔡敏姿／攝影 分享 facebook 廣州台協新會長大舜集團董事長王慶祥白手起家，曾做過水電工，經商逾30年，事業版圖橫跨眼鏡製造、電子照明、飯店、美術館。他的經歷也是大批台商的縮影：從傳統加工製造業轉型到服務業。

戴著黑框眼鏡、一臉純樸笑容的王慶祥，說話有南部人的親切感。凡事親力親為，從商30年來沒有聘過秘書或特助，因為這些工作多由妻子代理，現在由子女協助。他打趣說，「數次向老婆申請，都被駁回」，打拚事業背後，如人飲水，冷暖自知。

他去年底接任廣州台協會長，並成立台商服務中心，為台商與政府職能部門搭橋。

廣州市台資企業協會目前約1,600多家會員企業，從事服務業和製造業的比率各半，近年服務業成長明顯。

王慶祥1951年在台南安定出生，家中有七個小孩，他排行老大，因家境清貧，自幼扛家計，國小畢業後開始打工，當過送報生、電鍍工等。三年後，重拾書本，考上成功大學附設高級工業職業進修學校，一邊讀夜校，一邊做水電工學徒。服完兵役，王慶祥和兄弟一起創業，從事眼鏡加工出口，一做就是數十年。

他回憶說，「創業初期，曾有一張人民幣7萬元的訂單被倒閉，當時幾乎要了全家的命。」兄弟同心，其力斷金，共同挺過這段危機，重新分配工作，由擅長博感情的王慶祥從事洽商業務，弟弟則管理工廠與技術研發。

登陸設廠

一待就是30年

如今，各有一片天地，弟弟遠赴美國發展，王慶祥則在大陸拓展事業。此外，為了彌補求學缺憾，他報考廣州暨南大學EMBA博士班，去年12月畢業。

「每個時代有每個時代的好，不變的是廣州強大的包容性。」王慶祥說，他1989年赴廣州投資設廠，當時土地和人力成本較低，且語言、文化上兩地相似，因此決定赴廣州天河設工業眼鏡製造廠，一待就是30年。

以食會友

力邀來台做客

隨著天河地區不斷發展，傳統製造加工業也逐步朝服務業轉型，王慶祥將工廠遷往花都，2009年在工廠舊址建設大舜麗池國際酒店。

近年大舜集團沒有停下轉型升級的腳步，大新美術館園區是他投身文創行業的新觸角。2016年以來，大新美術館曾舉辦多場大型穗台文化交流活動，同時也是兩岸青年藝術創作基地。

王慶祥說，廣州是第二故鄉，近幾年城市面貌發展快速，他最大收穫就是「認識很多本地人，成為好朋友」。同時，「以食會友」，雖然廣州和台南都是以「美食之都」，但他最推薦的是台南的如土魠魚焿，並邀友人到台南作客，體驗古都悠哉的生活步調。

談到台灣與大陸局勢變化，「兩岸一定要多交流、多交流、多交流」王慶祥強調，尤其官方互動冷的情況下，民間交流更要持續。

不論是學術、藝術、文化交流，行有餘力，能做就做，增加認識才會更了解彼此。