兩岸媒體峰會 聚焦影音合作

2019-05-11 01:40 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 賴錦宏 ／北京10日電



由北京日報集團主辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」10日上午在北京開幕，有近70家兩岸媒體代表就融媒體時代的融合實踐與媒體責任共同討論，多家媒體負責人認為，兩岸媒體應加強合作，例如在短影音和版權方面，共建有影響力的平台。

大陸全國政協主席汪洋在會前接見兩岸與會代表時指出，「時」跟「勢」都在大陸這邊，搞台獨、把寶押在外國勢力身上都是靠不住的，兩岸關係向前發展的時代潮流，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

大陸國台辦主任劉結一致詞表示，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上發表重要講話，為新時代兩岸關係指明了方向。兩岸媒體人是兩岸關係發展的參與者、記錄者和推動者。要秉持民族情懷，做兩岸同胞心靈契合的促進者，推動兩岸關係走近走實走好、兩岸同胞越走越親越近。

北京市長陳吉寧表示，兩岸新聞媒體的交流合作為兩岸同胞加深相互理解、增進互信認同發揮重要的橋梁紐帶作用，為推動兩岸關係和平發展營造了良好氛圍。兩岸媒體人北京峰會已成為促進兩岸新聞媒體交流合作的重要平台，希望兩岸媒體人面向科技和媒體發展的新趨勢，用好京台兩地科技和人才資源，不斷創新傳播管道，提升傳播效果，共同講好兩岸故事。

本屆峰會共設一個主論壇及三個圓桌論壇。主論壇以「兩岸交流與媒體責任」為主題，引起兩岸媒體人發出共鳴。峰會還首次設立影視文創圓桌論壇，為兩岸文化交流搭建了新平台。開幕式後，兩岸多家企業負責人還共同簽署了一系列合作協定。