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騰訊阿里品牌價值 締新猷

2019-05-11 01:41經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

2019中國上市公司品牌價值榜發布會昨（10）日在清華大學舉行，在TOP100中，有兩家公司品牌價值突破人民幣1兆元大關，分別是騰訊與阿里巴巴，這也是三年來，首次有上市企業品牌價值突破1兆元。

每日經濟新聞報導，清華大學經濟管理學院中國企業研究中心趙平對一些上市公司品牌價值排名下滑指出，處在非風口行業或者傳統行業中的上市公司，如果沒有很大的成長空間，品牌價值並非企業本身可以左右，而是取決於整個大行業的發展背景。這類公司的品牌價值下降並不代表企業表現不好。

但若該企業正處於風口行業中，品牌價值卻依然出現下降，這時企業需要做的就是找出對標的企業，發現企業可以改進的方向，從而提升品牌價值。

榜單排名第八的茅台集團總經理助理張連釗表示，2017年茅台成為世界第一的烈性酒公司，公司開始走向國際酒業一線品牌陣營，而在當前全球經濟發展形勢下，中國品牌實力壯大，對全球市場的影響更大，有助於全球經濟發展和格局優化。

榜單研究者指出，這次總榜價值超過11兆元，比去年有不小的提升，三年來榜單已可以勾畫出中國上市公司品牌價值的成長輪廓。

此次的榜單研究擁有來自30多個行業的300多位業界專家和來自10多所高校的知名學者組成的專業品牌智庫，以保證榜單的專業性。

榜單不僅有利於上榜公司，更清晰地瞭解本企業品牌發展狀況，還可以激勵未上榜企業向優勢品牌企業學習，持續提升品牌價值，同時也可以為學術界開展品牌價值的理論研究。

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