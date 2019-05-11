科創板布局 雷軍成大贏家

2019-05-11 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



科創板受理企業截至5月10日已達108家，從數量來看，雷軍已成為在科創板「排兵布陣」的最大贏家，目前科創板申報企業中有八家企業與小米或者雷軍有關，分別是金山辦公、九號智慧、石頭科技、創鑫鐳射、樂鑫科技、聚辰股份、方邦電子和晶晨股份。

中國證券報報導，實際上雷軍押中的這幾家科創板受理企業，大多數與小米生態業務有關。經營WPS Ofiice系列軟體的金山辦公，拆分自港股上市公司金山軟體，雷軍以11.99%持股比例成為金山辦公的實控人。

其他七家公司包括九號智慧、石頭科技、創鑫鐳射等業務涵蓋智慧短途交通、智慧掃地機器人、雷射器製造、電磁遮罩膜、晶片等領域，這七家企業不是小米的供應商，就是小米的生態鏈企業。

其中雷軍及小米直接或間接投資三家晶片設計企業，分別是聚辰股份、晶晨股份、樂鑫科技，這三家企業均是小米的零部件供應商。

聚辰股份主業為積體電路產品的研發設計和銷售，已成為全球領先的EEPROM 晶片設計企業，產品應用于三星、華為、vivo、OPPO、小米、聯想、中興等多家市場主流手機廠商的消費終端產品。

晶晨股份成立於2003年，主業為多媒體智慧終端機SoC晶片的研發、設計和銷售，公司晶片產品主要應用於智慧機上盒、智慧電視以及AI音視頻系統終端產品等領域，其中，OTT 智慧機上盒晶片方案、智慧電視晶片和完整解決方案均供貨小米。

樂鑫科技成立於2008年，主要從事物聯網Wi-Fi MCU 通信晶片及其模組的研發、設計及銷售，主要產品Wi-Fi MCU是智慧家居、智慧照明、智慧支付終端、智慧可穿戴設備。