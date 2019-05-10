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【重磅快評】厲害了！蔡英文不出門 打敗風塵僕僕賴清德

大陸首季經常帳戶順差586億美元

2019-05-10 17:34聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國家外匯管理局今天發布數據顯示，第1季大陸經常帳戶順差586億美元，國際收支保持基本平衡，未來國際收支總體平衡的基礎依然堅實。

數據顯示，第1季直接投資和證券投資持續淨流入；其中，直接投資淨流入214億美元，主要是赴大陸直接投資淨流入440億美元，大陸對外直接投資淨流出226億美元。

在經常帳戶中，國際收支口徑的貨物貿易順差945億美元，年增83%。在貨物進出口方面，貨物出口5,404億美元，年增2%；貨物進口4,459億美元，年減7%。

國家外匯管理局發言人王春英指出，第1季國際收支狀況有四大特點，一是貨物貿易順差仍是經常帳戶順差的基礎。數據顯示，第1季經常帳戶順差586億美元，其中，國際收支口徑的貨物貿易順差945億美元，年增83%。

二是服務貿易逆差縮小。王春英指出，第1季服務貿易逆差634億美元，比去年同期下降14%，旅行和運輸仍是主要的逆差項目。其中，旅行逆差576億美元，年減9%；運輸逆差125億美元，年減14%。

三是直接投資和證券投資持續淨流入。據初步統計，第1季大陸證券投資項下淨流入約150億美元，比去年同期繼續增長。

四是儲備資產繼續小幅增長，國際收支保持自主平衡。王春英稱，第1季大陸儲備資產因國際收支交易(不含匯率、價格等非交易因素影響)增加100億美元，其中，外匯存底增加100億美元。

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