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畢業於耶魯和牛津的富二代 經營現金貸被通緝

2019-05-10 16:57聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據第一消費金融報導，知名浙商朱志平的之子朱晟卿因涉及現金貸和暴力催款被通緝。朱晟卿還是南京大學統計學碩士及工程學學士，耶魯大學統計學碩士，牛津大學金融經濟學碩士，是著名的創業明星，目前被江蘇警方通緝中。

據第一消費金融報導，朱晟卿畢業於南京大學電子工程系，後赴美留學，師從著名經濟學家陳志武，獲得耶魯大學碩士學位。耶魯畢業後，朱晟卿在華爾街從事對沖基金，並前往英國繼續深造，獲得英國牛津大學金融經濟學碩士，又進入倫敦政治經濟學院金融系主攻行為金融學博士。

朱晟卿有一個了不起的父親，即同方聯合控股的董事長朱志平，主營地產，投資等多元化業務，連續10年躋身「胡潤百富榜」前列，身家有一百一十億人民幣。朱晟卿從出生開始，就被大眾貼上了富二代的標籤。

2014年，朱晟卿回到大陸，開始了他的海歸創業之路，先後創立了北京樂創互動有限公司，杭州同方聯合互聯網金融服務公司，同牛網絡科技公司以及知名互聯網金融品牌牛犇犇等，在基金電商，互聯網理財，消費金融等多個領域都有建樹，獲得了包括中誠信，知名創業家吳鷹，唯品會創始人吳彬等中國著名企業家和機構投資者的多方風險投資。

2017年，他創立全球首個分佈式銀行公鏈DCC，並擔任CEO，2018年，擔任中國區塊鏈研究中心常任理事。

朱晟卿回大陸後，進軍互聯網金融，是杭州同方聯合互聯網金融服務有限公司和浙江同牛網絡科技有限公司的第一大股東和CEO。

報導引述，去年因暴力催收，導致一人死亡同牛科技被查，同牛科技杭州總部和北京分部負責人接連被帶走調查，股東同方聯合控股集團的相關從業人員也被帶走。

公開資料顯示，同方聯合控股集團旗下的杭州同方聯合互聯網金融服務有限公司運營互金平台牛犇犇，該平台上線於2015年3月，但後來牛犇犇停止運營，網站目前已無法打開。據悉，在牛犇犇停止運營後，朱晟卿為了保留當時牛犇犇組建的人才團隊，到北京開辦了現金貸平台同牛科技。同牛科技隸屬於浙江同牛網絡科技有限公司，成立於2016年，註冊資本1059萬元，是針對B端商戶的小額消費金融技術服務商，同時以B2B2C的方式獲取C端流量及數據支持。

今年3月12日，同牛科技發生法定代表人變更，由朱晟卿變為任澤浩，任澤浩擔任董事長兼總經理。而任澤浩曾是現金貸平台「一信貸」，也是杭州一信軟件有限公司的法定代表人。據網絡資料顯示，由於暴力催收、套路貸、砍頭息等問題，一信貸被列入「2017互聯網消費金融十大黑榜商家」。按此推斷，朱晟卿極有可能與同牛科技被查有關。

曾經是創業明星，畢業於耶魯牛津的富二代朱晟卿，因為經營現金貸平台案，被警方通緝。...
曾經是創業明星，畢業於耶魯牛津的富二代朱晟卿，因為經營現金貸平台案，被警方通緝。（鳳凰財經網）
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