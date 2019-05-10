大陸大學預算 北京清華297億人民幣稱冠

2019-05-10 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林茂仁



北京清華大學預算達人民幣297.21億元，稱冠各大學。 本報系資料庫 分享 facebook 中國大陸今年有八所大學年度預算超過人民幣100億元，其中，北京清華大學以總預算人民幣297.21億元居冠，排名第二的是浙江大學，北京大學則從去年的第六，爬升到第三名。

北京青年報報導，大陸75所教育部直屬大專院校陸續公布今年財務預算，北京清華大學繼續穩居首位，不僅比去年增加人民幣27億元，還比今年排在第二名的浙江大學多出人民幣100多億元。北京大學去年從第二慘跌到第六，今年則有明顯回升，總預算超過人民幣190億元，躋身第三名。

今年預算超過人民幣100億元的大學共有八所，包括北京清華大學、浙江大學、北京大學、中山大學、上海交通大學、復旦大學、華中科技大學、武漢大學。

總體來看，大陸東部院校的預算遠高於西部院校，且理工科院校的預算也遠高於文科院校的趨勢並沒有改變。

儘管與理工科大學的預算差距還很大，但今年一些傳統文科名校的預算有明顯增加，最明顯的是北京師範大學，年度預算從去年的66.12億元，猛增到81.85億元，年增近24%，排名也從去年的第20，提升到第16位。

中國政法大學的年度預算則從去年的人民幣13.5億元，增加到人民幣16.93億元。這些文科大學預算之所以會大幅增加，與去年以來大陸教育部提出「推進新文科建設」有關。

此外，這些知名大學的附屬小學、中學也多是名校，在名校的部門支出總表中，這些附屬學校預算也不少，例如北京大學小學教育支出的預算人民幣0.85億元；高中教育人民幣1.88億元。北京清華大學小學教育支出的預算人民幣0.76億元；高中教育人民幣3.6億元。