廈門銀行 發行台胞專屬信用卡

2019-05-10 02:09 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／綜合報導



廈門銀行昨天宣布，將為在大陸的台灣同胞發行專屬信用卡。 廈門銀行微信照片 分享 facebook 總部設在廈門的廈門銀行９日宣布，將為在大陸的台灣同胞發行專屬信用卡。這將使台灣民眾辦理大陸銀行信用卡難的問題順利解決，在大陸工作、旅行和生活更為便利。台灣的富邦金控直接持有廈門銀行19.95%股權。

自2017年開始，中國大陸加強控制金融，防止資本外逃，大陸銀行對台胞等境外人士辦理信用卡業務採取了更嚴謹的措施。需要出具在大陸工作證明、財力證明等。

許多剛到大陸工作或創業的台灣民眾都抱怨無法辦理大陸銀行的信用卡。

去年五月，廈門銀行發出公告，為貫徹落實中共的十九大報告「關於逐步為臺灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」的要求，在銀保監會指導下，廈門銀監局積極支持廈門銀行面向在大陸臺胞開辦信用卡業務，著力解决在大陸台胞辦信用卡難的問題。現時，該局已經準予廈門銀行面向特定群體開辦信用卡業務，同意該行面向台灣同胞、往來兩岸的商旅人士及中央預算組織工作人員開辦信用卡業務。

廈門銀行官網顯示，福建省委書記于偉國、省長唐登傑於３月下旬與在廈台商座談交流時表示，中共總書記習近平在兩會期間參加福建代表團審議時提出，兩岸要「應通盡通」。這方面，廈門銀行也下了不少功夫。

廈門銀行行長洪主民說，一是針對台胞台商跨境匯款手續繁瑣、費用高問題，推出「資金大三通」、「兩岸速匯彙通」等産品，從廈門飛台灣，人還沒下飛機，款就已經到了。這樣實惠、便捷的服務，頗受台胞台商歡迎；二、是針對台商在大陸融資難問題，廈門銀行充分利用對台優勢，推出系列特色産品來緩解這些問題；三、是針對台胞在大陸申辦信用卡難問題，廈門銀行面向台籍人士發行的信用卡也很快就要面世；四、是針對台商因不了解大陸政策而發展遇到困難，廈門銀行舉辦政策交流會。

這張專為在大陸台胞打造的信用卡採取水墨畫風，仿金屬工藝，卡面由廈門日光岩和台灣的圖案組成，象徵廈門銀行對兩岸關係的美好祝福。年消費或取現三筆，就可以免年費，在全球各地消費都可用人民幣繳款，免百分之一點七五的外幣兌換費，另有「玩遍台灣吃住行專屬禮遇」的卡友優惠活動。只要年滿十六到六十歲，在申請地有固定工作或住所，持有效台胞證，都可以在廈門銀行各分行及網上申請。