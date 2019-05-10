世界超高清視頻產發會 廣州召開

2019-05-10 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019世界超高清視頻（4K/8K）產業發展大會9日在廣州召開。廣東、北京、上海等8省市發布超高清視頻產業發展政策；8K超高清產業生態示範項目等9個項目在大會上舉行簽約儀式。

中新社報導，該次大會由中國工業和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台、廣東省人民政府共同主辦。

廣東省省長馬興瑞在大會致辭中指出，廣東高度重視超高清視頻產業發展，在全國先行先試推動超高清視頻產業發展，率先制定出台產業發展政策措施，率先布局建設4K超高清視頻產業示範區和4K電視全國廣播影視產業示範區，開通全國第一個省級4K頻道，在技術創新、標準制定、內容建設等方面持續發力，累計吸引了200多家上下游企業投資落地，集聚形成廣州、深圳、惠州等三個產值逾千億元（人民幣）的超高清視頻產業集群。

據悉，2018年，廣東全省4K用戶累計達1500萬戶，同比增長53%，可供點播的4K節目時長同比增長120%，主要彩電企業4K電視產量同比增長31%，4K電視整機、芯片、顯示面板等產量均居全國第一，超高清視頻產業已成為廣東新興產業發展的新名片。

工業和信息化部部長苗圩在大會致辭中指出，工業和信息化部以實施超高清視頻產業發展行動計劃為抓手，全面推進超高清視頻產業快速健康發展；包括深化協同發展、支持先行先試、構建產業生態和加強開放合作；將深化與海外優勢國家和地區的交流合作，鼓勵支持外資企業參與中國超高清視頻產業發展。