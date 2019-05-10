廈門茶博會登場 台灣百近家茶企助陣

2019-05-10 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門國際（春季）茶博會9日啟幕，近百家台灣茶企助陣。圖為廈門大有智薈美學空間獻演茶藝表演。 中新社 分享 facebook 2019中國廈門國際茶產業（春季）博覽會（簡稱「廈門國際（春季）茶博會」）9日啟幕，吸引近千家海內外企業蒞會參展，其中，來自台灣的茶企近百家，展覽面積5000平方米。

中新社報導，本屆茶博會春季展繼續突出台灣展區，靜思茶、鄭福星、曾的、王福記等大批台灣業界名企攜文山包種、東方美人、凍頂烏龍、高山烏龍、日月潭紅玉等茗茶齊聚鷺島；衡連、雨來殷、藏璞、天甘、紫金橙等台灣茶器名品薈萃，充分展示台灣展區的獨特魅力和茶文化之美。

本屆茶業盛會設有3000個國際標準展位，展會面積達63000㎡，整合包括中國內地100多個茶產區和境外15個國家和地區品牌茶企在內的全球茶產業資源，匯集六大茶類、各式茶器、茶包裝以及茶行業上下游產品。

展會特設國際展區、台灣展區，作為台灣和國際茶產業首選的展示平台。來自德國、韓國、日本、肯尼亞、斯里蘭卡、馬來西亞、尼泊爾等國家和地區的眾多茶業企業紛至沓來，斯里蘭卡優質紅茶、馬來西亞倉儲老茶、尼泊爾喜馬拉雅高山茶、德國的歐洲花果茶、日本宇治抹茶、茶葉制罐設計、銀壺以及韓國的陶藝茶具、琳琅滿目的茶壺配套產品等，為展會帶來世界各地優質茶品和不同地域的茶文化之美。 來自台灣苗栗的一家茶企營運總監曾莉敏稱，她的企業專營台灣東方美人茶已有近30年時間，有自家茶園和品牌，其「曾的」品牌在島內聲名鵲起，曾榮膺台灣東方美人茶製茶技術特等獎。從前年開始來廈參展茶博會，每次都有斬獲，在這一業界平台找到許多意向合作夥伴。 中國廈門國際茶產業博覽會迄今已成功舉辦9年，繼2018年起拓展為一年春、秋兩屆舉辦之後，今年春季展開始，同期舉辦「中國廈門國際新興茶飲產業展覽會」，聚焦茶飲全產業鏈，打造新興茶飲產業展會，再拓茶業延伸發展新領域，成為本屆展會的一大亮點。 此外，展會一如既往凸顯濃濃的「文化展會」品味，舉辦包括“國際茶道茶藝表演”“國際茶空間設計論壇”在內的一系列多維度彰顯茶文化深刻內涵和文化底蘊的活動。