烏蘭察布藉中歐班列 開拓外銷通道

2019-05-10 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



歷時13天、從俄羅斯葉卡捷琳堡開往內蒙古烏蘭察布七蘇木的首列載鉻礦的中歐班列，日前緩緩駛入集寧七蘇木中歐班列樞紐物流基地貨運站台。負責該中歐班列的負責人表示，中歐班列與本地區產業發展相契合，這是一件具有重大意義的事件。

中新社報導，絲路興，天下通。坐享交通便利的烏蘭察布市集寧區，距離北京僅需不到3小時的車程，被譽為「北京後花園」。近年來，借力「一帶一路」建設，這裡也是中國通往蒙古國、俄羅斯和東歐的重要國際陸路通道、中俄蒙經濟走廊節點城市。

中歐班列與這座城市結緣是在2016年。2016年10月17日，國家發改委發布了《中歐班列建設發展規劃（2016—2020年）》（簡稱《規劃》）。《規劃》中明確提出，烏蘭察布（集寧）被列為中歐班列主要鐵路樞紐節點城市。

同年11月20日，首列從烏蘭察布始發的烏蘭察布—阿拉木圖X9053次中歐班列成功開行。班列共41節車箱，從烏蘭察布市發車後，途經臨河、哈密進入新疆，由中哈口岸阿拉山口鐵路出境，直達中亞最大的貿易中心阿拉木圖，全程運行8天，共計4532公里。

2017年1月19日，又一條中歐班列「烏蘭察布—明斯克」中歐班列啟程首發。此趟班列共50節車廂，從烏蘭察布市出發後，沿集二鐵路（集寧至二連）由二連口岸出境，途經蒙古國、俄羅斯，運行12天，終點為白俄羅斯首都明斯克。

目前，烏蘭察布憑藉中歐班列，已將打造「三烏（烏蘭察布、烏蘭烏德、烏蘭巴托）通道」構建中俄蒙疏運系統提上議事日程。當地民眾說，中歐班列對於烏蘭察布的改變是顯而易見的。尤其是馬鈴薯、紅蘿蔔等農產品可以直接遠銷國際市場，激發了農民種地的積極性，也給農民脫貧致富開拓了一條國際通道。

內蒙古經濟學家蓋志毅表示，烏蘭察布集寧區歷史上是有名的貿易城市，有無可比擬的交通便利優勢。

在中俄蒙經濟走廊10多個節點城市中，集寧區是唯一一個非省會城市，未來勢必會在「一帶一路」建設上展現出更加美好的「錢途」。