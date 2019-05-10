轉向亞太 中企海外併購 仍青睞TMT

2019-05-10 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



安永近日對外發布了「2019年一季度中國海外投資概覽」稱，在國內經濟的轉型升級帶動下，中企海外併購正向高技術含量和高附加值的新興產業發展。分析人士預計TMT（科技、媒體、通信）等行業將持續受到跨境資本青睞。

中新社報導，概覽表示，從已宣布的併購交易金額看，2019年一季度中企海外併購主要流向TMT（36.7億美元，佔33.9%）、生命科學（19億美元，佔17.6%）、採礦和金屬業（18億美元，佔16.7%），行業集中度進一步提高，共佔本期總額近七成。

其中，採礦和金屬業、電力和公用事業及生命科學行業的併購交易金額同比錄得增長，其他行業同比均有所下降。概覽指出，從已宣布的併購交易數量來看，TMT（35宗）、消費品（22宗）、生命科學（11宗）成為最受中國投資者青睞的行業，併購數量共占總量的將近六成。

概覽表示，整體看，2019年一季度中企海外併購遇冷，併購總額創近五年來新低，同比下降近五成。海外併購最受歡迎的地區由歐美轉向亞洲和大洋洲，中企在大洋洲宣布的併購同比大增超過八成。

針對上述情況，安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，在目前全球貿易關係緊張、地緣政治趨於複雜及主要經濟體增長放緩背景下，2019年一季度中企海外併購整體趨於謹慎，避險情緒增加，由於歐美地區的不確定性加大，中企地域偏好轉向明顯，由歐美轉向亞太。

周昭媚還說，國內經濟轉型升級帶動作用持續增強，預計TMT、生命科學及消費品等行業將持續受到跨境資本青睞。