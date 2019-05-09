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富蘭克林華美沈宏達：A股逐步修正 慢牛可期

2019-05-09 18:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

因美方擬加徵關稅等貿易協商壓力，陸股今（9）日持續承受壓力，三大指數走弱，金融、白酒類股領跌。上證指數今收跌1.48%；創業板指數低走後雖盤中一度翻紅，仍收跌0.84%。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析，近期A股走勢遇阻，除估值反彈動能告一段落、外圍環境變數外，市場對寬鬆貨幣政策是否延續出現分歧，同為大盤修正因素。

沈宏達認為，實際上，大陸始終堅定引導A股資金轉向價值投資，惟年初地方債提前發放的樂觀氛圍加上游資引導，使市場錯認官方重回大水漫灌老路，表現於盤面就是各式概念股滿天飛，推升創業板指數3月上漲10.3%，而此預期落差在4月開始反映，創業板指數下跌4.1%，明顯落後滬深300指數的上漲1.1%，未來分化走勢將逐步修正市場預期，有利發展慢牛行情。

沈宏達表示，觀察4月不少股價創波段新高，或歷史新高個股，多具位居產業龍頭、營運展望明確，以及估值尚未偏高等共通點，顯示大陸政策並非轉折打擊股市，反倒更希望股市在急速反彈後能止穩步調，延續更長遠走勢。

沈宏達稱，A股第1季季報公布告一段落，加上更大幅度的減稅降費帶動消費可期，未來更有MSCI、富時等被動式資金持續加碼，如中美貿易協商不確定性順利消除，盤勢有機會震盪上行，不過接下來的行情應會分化，長線價值、成長型標的可望持續有上漲動能，而短線反彈標的像是概念股、籌碼炒作股則會持續修正。

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