港媒：孟晚舟還清房貸 疑切割匯豐

2019-05-09 18:43 世界日報 中國新聞組／北京9日電



香港01報導，孟晚舟在加拿大被捕後，雖然自由受限，但仍隔空操控財產。她與丈夫在2月初，還清由加拿大匯豐銀行借出的房屋貸款，一舉贖回加拿大兩處物業。孟又在3月底透過丈夫越洋辦理香港物業的轉貸手續，把名下位於香港的兩個豪宅轉貸至中銀（香港），多個舉動均與匯豐撇清關係，疑因匯豐曾向美國司法部舉證華為有關。

此前華爾街日報披露，匯豐發現華為進行可疑金融交易，因而向美國調查當局通報。

報導引述法庭文件指出，孟晚舟及丈夫在加拿大溫哥華的兩所物業分別有250萬（加元，下同）及500萬貸款額未還清。

加拿大土地註冊處文件顯示，孟於2016及2018年分別為加拿大兩個物業，向加拿大匯豐銀行借貸1500萬及500萬。

報導指出，除繳清加拿大兩所物業的匯豐貸款外，香港土地註冊處資料顯示，3月27日，孟晚舟透過丈夫劉曉棕辦理手續，將2016年向香港匯豐銀行借用的維港灣及擎天半島兩所香港物業的按揭貸款（房地產抵押貸款）還清。同一天，劉曉棕將兩物業貸款轉至中銀（香港）；劉曉棕為借款人，孟晚舟則為按揭人。兩份註冊文件，劉曉棕均以孟的法定授權人身分簽署。

報導稱，孟晚舟在引渡聽證會開庭前，還清加拿大兩豪宅貸款，更把香港的兩所物業轉貸至中銀（香港），多個舉動均與英資匯豐銀行撇清關係，未知是否與匯豐疑曾向美國司法部舉證華為有關。

華為海外高層 再傳人事異動

與此同時，路透報導，華為加拿大公司的一名高層近日已經離職，上任時間不滿一年，也是近期內求去的第二名高階主管。