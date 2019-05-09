為孟晚舟案拉攏加拿大？ 華為開3支票

2019-05-09 18:42 世界日報 中國新聞組／綜合報導



華為財務長孟晚舟在加拿大被抓，引發中國與加拿大的關係趨於緊張。華為加拿大公司7日在多倫多宣布三項承諾，內容分別涉及公司在加拿大的產品研發、人才培訓和企業社會責任。華為最新動作是否有助中加關係的好轉或有利孟晚舟的審判值得關注。

本報系聯合報報導，華為強調，將把5G技術帶到加拿大，並支持當地經濟發展、服務社區。華為加拿大公司成立於2008年，目前在加拿大各地擁有逾千名員工，其中超過600人是工程師。

中新社報導，華為加拿大公司的承諾之一，是在今年年底前，發布首款專門針對加拿大市場的5G智慧手機。另一項承諾是，到2020年，華為加拿大將為超過1000名加拿大人提供資訊通信技術培訓。相關工作將透過華為的授權學習合作夥伴計畫，和加拿大各地的其他類似計畫來實施。

華為還承諾，將與當地慈善機構合作，盡快為加拿大首都渥太華春季洪水救災捐款10萬加元（約7.5萬美元）。另外，華為在渥太華的員工可選擇帶薪休假，以便擔任志工參與抗洪救災及災後清理工作。

香港01報導，孟晚舟8日在加拿大出席美國要求引渡的排期聆訊。對於引渡及移交犯人或疑犯的程序，華為發表聲明質疑，這是美國的「政治考慮」，華為將阻止有關引渡程序。