親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

暗諷梅根兒是猴子 BBC主持人涉種族歧視遭開除

為孟晚舟案拉攏加拿大？ 華為開3支票

2019-05-09 18:42世界日報 中國新聞組／綜合報導

華為財務長孟晚舟加拿大被抓，引發中國與加拿大的關係趨於緊張。華為加拿大公司7日在多倫多宣布三項承諾，內容分別涉及公司在加拿大的產品研發、人才培訓和企業社會責任。華為最新動作是否有助中加關係的好轉或有利孟晚舟的審判值得關注。

本報系聯合報報導，華為強調，將把5G技術帶到加拿大，並支持當地經濟發展、服務社區。華為加拿大公司成立於2008年，目前在加拿大各地擁有逾千名員工，其中超過600人是工程師。

中新社報導，華為加拿大公司的承諾之一，是在今年年底前，發布首款專門針對加拿大市場的5G智慧手機。另一項承諾是，到2020年，華為加拿大將為超過1000名加拿大人提供資訊通信技術培訓。相關工作將透過華為的授權學習合作夥伴計畫，和加拿大各地的其他類似計畫來實施。

華為還承諾，將與當地慈善機構合作，盡快為加拿大首都渥太華春季洪水救災捐款10萬加元（約7.5萬美元）。另外，華為在渥太華的員工可選擇帶薪休假，以便擔任志工參與抗洪救災及災後清理工作。

香港01報導，孟晚舟8日在加拿大出席美國要求引渡的排期聆訊。對於引渡及移交犯人或疑犯的程序，華為發表聲明質疑，這是美國的「政治考慮」，華為將阻止有關引渡程序。

加拿大孟晚舟
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

貿易戰升級陸股匯市軟腿 人民幣兌美元貶破6.82關口

2019-05-09 17:06

TCL李東生：明年大陸將成為全球最大4K電視消費市場

2019-05-09 18:53

香港再發4張虛擬銀行牌照 螞蟻金服入列

2019-05-09 18:45

港媒：孟晚舟還清房貸 疑切割匯豐

2019-05-09 18:43

孟晚舟獲准搬進1200萬美元豪宅 9月23日再開庭

2019-05-09 18:38

馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24

貿易戰「卡關」 港股偏強

2019-05-09 14:04

最狂黑科技！全球最大北京新機場 宛若復仇者聯盟基地

2019-05-09 11:00

豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59

陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36

數位新世紀 「要把AI變我的菜」

2019-05-09 03:04

湖北5G基站 近9成已試運行

2019-05-09 03:01

新能源車研發中心 索恩格落戶長沙

2019-05-09 02:59

平潭碼族部落 未來兩岸青創桃花源

2019-05-09 02:59

拚轉型 杭州工業互聯網產業園啟建

2019-05-09 02:58

浦東新園區 拚大陸細胞產業核心

2019-05-09 02:57

港交所上季賺進百億元

2019-05-09 00:13

華為開三張支票 拉攏加拿大

2019-05-09 00:13

美國會：逃犯條例 嚴重威脅香港經濟

2019-05-09 00:03

陸不甩老美 續補貼半導體

2019-05-08 23:25

陸4月出口摔跤 意外下滑

2019-05-08 23:25

大陸地方債發行 飆增5.4倍

2019-05-08 23:25

陸手機上網使用者達12.9億戶 年增5%

2019-05-08 23:25

大陸網企寒冬 掀起裁員潮

2019-05-08 23:15

大陸官方穩就業 三箭齊發

2019-05-08 23:09

力推外匯存底多元化 陸央行瘋買黃金

2019-05-08 22:58

李克強推進國家級經濟技術開發區創新

2019-05-08 21:59

蘇寧拼購將投資500家莊園、工廠

2019-05-08 17:57

華為加拿大公司宣布三項承諾

2019-05-08 17:56

蘇寧拼購將投資500家莊園、工廠

2019-05-08 16:55

大陸4月出口疲軟 專家：全球經濟仍有下滑壓力

2019-05-08 15:32

3分鐘癱瘓阿里網站 他被封為馬雲守護神

2019-05-08 14:45

大陸4月出口下滑2.7% 進口增速創6個月新高

2019-05-08 11:36

華為加拿大公司事務總監離職

2019-05-08 11:13

反彈一日行情？滬指今開盤失守2900點關口

2019-05-08 10:08

國際自行車展覽會 上海開幕

2019-05-08 00:25

新疆進境肉類口岸 新增4個

2019-05-08 00:24

上海設地區總部、研發中心 27家跨國公司獲證書

2019-05-08 00:24

江西海智計畫 5年合作項目百餘個

2019-05-08 00:24
看更多

熱門文章

最狂黑科技！全球最大北京新機場 宛若復仇者聯盟基地

2019-05-09 11:00

驚喜變驚嚇！男子約人「喝茶」付1800 開門驚見女友

2019-05-09 10:14

章魚的逆襲！網紅想表演生吞 結果GG了

2019-05-08 22:55

評美國「中國軍力報告」可信度 俄媒：越來越不認真

2019-05-09 09:00

中美新一輪談判將登場 陸媒喊話：願談則談、要打便打

2019-05-09 10:04

陸不甩老美 續補貼半導體

2019-05-08 23:25

回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59

「復仇者聯盟」同款水果火了 陸網友：是最難吃的水果

2019-05-09 17:06

陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36

美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平

2019-05-09 09:05

仲介台灣學生到陸留學 12業者送辦

2019-05-09 00:03

華為發布四點聲明：期待孟晚舟儘快重獲自由

2019-05-09 08:28

王金平大陸尋根之旅 交雜親情與選舉味

2019-05-08 21:32

力推外匯存底多元化 陸央行瘋買黃金

2019-05-08 22:58

大陸網企寒冬 掀起裁員潮

2019-05-08 23:15

貿易戰升級 人民幣中間價9日創近三個月新低

2019-05-09 09:42

珠三角農民工兩年流失230萬人

2019-05-08 21:42

中國共青團校與我大學締姊妹校 教部：勿落統戰陷阱

2019-05-09 18:18

六四30週年將屆 習近平大談維穩與秩序

2019-05-08 21:17

失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35

受賄46億 山西貪官張中生判死

2019-05-09 00:03

北京清華大學告數家幼稚園 為了這2個字

2019-05-09 12:08

貿易戰升級陸股匯市軟腿 人民幣兌美元貶破6.82關口

2019-05-09 17:06

在岸人民幣跌破6.80關口 創今年1月來新低

2019-05-09 11:25

華為開三張支票 拉攏加拿大

2019-05-09 00:13

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55

提早50天 華龍一號核電機組冷試一次成功

2019-05-09 02:55

美抹黑「一帶一路」 中方：我們聽得都累了

2019-05-09 16:11

大陸首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06

李克強推進國家級經濟技術開發區創新

2019-05-08 21:59

大陸地方債發行 飆增5.4倍

2019-05-08 23:25

馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24

陸媒批華府極限發作 設鴻門宴嚇唬不了中國

2019-05-09 13:13

豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59

湖北5G基站 近9成已試運行

2019-05-09 03:01

新能源車研發中心 索恩格落戶長沙

2019-05-09 02:59

陸4月出口摔跤 意外下滑

2019-05-08 23:25

深腦刺激治療毒品成癮 上海醫院首度臨床試驗

2019-05-08 23:40

平潭碼族部落 未來兩岸青創桃花源

2019-05-09 02:59

甲骨文大陸裁員背後：巴菲特清倉持股

2019-05-09 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top