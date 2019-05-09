孟晚舟獲准搬進1200萬美元豪宅 9月23日再開庭

2019-05-09 18:38 世界日報 中國新聞組／北京9日電



加拿大法院8日再針對華為財務長孟晚舟引渡案開庭，控辯雙方舌戰後敲定9月23日舉行訊息披露申請聽證會。律師團指出，孟晚舟是美加「濫權的受害者」，引渡案理當被否決。另外，此次法官也批准孟晚舟搬至保全條件更好的住所。

中央社報導，卑詩省最高法院法官裁定在9月23日至25日以及9月30日至10月4日再次開庭，進行訊息披露申請聽證會。至於孟晚舟案何時會展開引渡聽證會，仍屬未知。

孟晚舟一改先前穿連帽外套、休閒裝的打扮，8日身著黑色洋裝、配戴腳鐐，神情愉悅地出席這場為了敲定引渡程序日期而舉行的聽證會。她的丈夫劉曉棕也到場旁聽。

儘管控方首席檢察官吉布-卡斯利（John Gibb-Carsley）希望盡快敲定引渡聽證日期、啟動孟晚舟引渡程序。但孟晚舟律師指孟晚舟是「權力濫用的受害者」，她的引渡案理當否決。

辯方表示，1日曾與控方會面，商討最快在8月開始引渡辯論程序的可行性。法官質問為什麼需要那麼久的準備時間。

辯方重提去年12月1日加拿大應美方引渡要求於溫哥華機場逮捕孟晚舟時，加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局（CBSA）扣留她三小時、非法搜查手機和審問、未告知逮捕原因等，侵犯了她的憲法權利。要求先等警方和海關披露公布相關訊息。

辯方並強調，孟晚舟不該被引渡到美國，因為她沒有違反加拿大法律，辯方也再度抨擊美國總統川普過去公開表示「不排除干涉孟案」的政治性言論。

辯方表示，若9月中旬針對訊息披露申請進行聽證，明年1月中旬會再向法庭提出動議將加美兩國都列入犯罪指控並進行聽證。辯方律師同時要求更改保釋條件，擴大孟晚舟活動範圍，讓她搬去保全條件更好的住所。此處指的是孟晚舟及丈夫在2016年購入的肖內西區（Shaughnessy）豪宅，2017年市值約1600萬加元（約1200萬美元）。

孟晚舟被捕後獲保釋時，這棟豪宅正在裝修，因此當時她住進在溫哥華登巴區（Dunbar）另一處豪宅，價值約600萬加元（約450萬美元）。

辯方表示，孟晚舟現在住的地方維持保安有困難，太多媒體和公眾可以近距離接近她的住所。

2018年12月1日，孟晚舟因公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁，在加拿大溫哥華國際機場被捕，獲保釋後一直居於溫哥華，惟須配戴腳鐐，以及被保安嚴密監視。