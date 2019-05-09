馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



騰訊總裁兼CEO馬化騰、萬達集團董事長王健林，兩人日前到北京豐台科技園萬達廣場逛街參觀，還和皮卡丘合影，興致不錯。但其實兩位大佬相聚是為了該廣場合作案，由騰訊和萬達聯手打造的大陸首座「智慧廣場」，萬達出地產、騰訊提供AI技術的結合體。

經濟觀察報報導，「你好，請看一下屏幕。」在服務生引導下，馬化騰通過自家的微信刷臉支付功能購買一杯百香果茉莉茶冷飲。王健林則在一旁陪同，檢視廣場數位化升級的成果。內部不僅有像文首提及的刷臉支付，還有微信支付「無感停車」解決方案的落地，以及隨處可見全息投影、互動大屏等新型智能設備與「萬達廣場」小程序連接，引導消費者

此外，這裡還落地與王者榮耀IP合作的「趣玩生活館」和“「五五開黑館」兩家快閃店，及和心悅俱樂部還打造的TGC王者「峽谷開放日」和遊戲家中國行，吸引了不少王者榮耀的粉絲用戶。

據悉，「智慧廣場」的數位化運營解決方案來自於騰訊的合作伙伴丙晟科技，後者結合萬達管理經驗與騰訊優圖AI技術而打造。豐台科技園萬達廣場也是丙晟科技在新消費領域的首個試點項目。丙晟科技於2018年6月8日註冊，由萬達、騰訊、高燈科技合資成立。

此外，去年5月30日，萬達和騰訊還聯合高朋合資成立網路科技公司，目的便是集合三家的優勢資源，對萬達商業中心的線下場景進行數字化升級，打造智慧廣場、門店，提升商業中心的效能和消費體驗，打造線上線下融合的新消費模式和新消費大生態。